Rendkívül népes mezőny mellett, több mint 600 résztvevővel tartották meg Marosvásárhelyen a dzsúdzsucu országos bajnokságot. Az elmúlt hétvégi eseményen a megyeszékhelyi Art of the Samurai SK-tól tízen, a Sepsiszentgyörgyi MSK-tól tízen, míg a Show Time SK-tól huszonketten léptek szőnyegre. Az Art of the Samurai versenyzői a Tankó Nimród (ne waza/földharc) és a Józsa Bianka (harc) által szerzett bajnoki cím mellett további két ezüst- és négy bronzérmet szereztek. A municípiumi sportklub négy arannyal, tíz ezüsttel és három bronzzal gazdagította éremkollekció­ját, a legjobb eredmények pedig Denis Pavel (két kategóriában is díjazták), Adrian Claudiu Stănciuleasa (nogi), Mihnea Pertrăreanu (harc) nevéhez fűződnek. Derekasan helytállt a hétvégi éremvadászatban a Show Time csapata is, sportolóik négyszer a dobogó legmagasabb, hatszor a második és nyolcszor a legalacsonyabb fokára állhattak fel. (t)