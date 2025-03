Valamivel több mint egy éve kezdte meg tevékenységét a sepsiszentgyörgyi katasztrófavédelmi felügyelőség székhelyével átellenben az egykori „unió” (a Federalcoop szövetkezet) udvarán a Sic Food cateringszolgáltatás, melyet Kolcza István és Kádár Imola hívtak életre. A két vállalkozó sok tekintetben egy számukra teljesen új területre merészkedett, amikor a 2023-ban megszületett ötlet megvalósításába belekezdett, ám a kezdeti nehézségek, buktatók, kihívások ellenére mára már bővíteni is tudták szolgáltatásaik körét, a lehetőségekhez mérten ezt folytatni is szeretnék.

Az alapítók a sepsiszentgyörgyi Demokrácia Központ 2023-ban történt bezárását követően néztek új lehetőségek után, ennek eredményeképp született meg a cateringszolgáltatás ötlete – idézik fel. Kolcza István a már létező építkezési vállalatának tevékenységét bővítette, ezzel párhuzamosan született meg az új elképzelés. Kádár Imolával nemcsak a Demokrácia Központban, de a városi képviselő-testületben, mandátumuk idején is jól együtt tudtak működni, ezért úgy döntöttek, belevágnak, noha mindkettejük számára meglehetősen ismeretlen területről volt szól. Mégis, abból kiindulva, hogy elég nagy az igény az ilyen jellegű szolgáltatásra, de kevés a piaci szereplő, megnyitották vállalkozásukat. Eleinte kétségeik voltak a helyszínt illetően, a három terem hosszú ideig kihasználatlan volt, így elég komoly befektetés kellett ahhoz, hogy megfelelő állapotba hozzák azt. És a munkának még nincs vége, bőven akad még tennivaló, hogy a helyszínt még vonzóbbá tegyék.

Kádár Imola szerint külön kihívást jelentett a szükséges engedélyek beszerzése, fél évük ment rá, 2024 januárjában jutottak odáig, hogy az ingatlant előkészítsék, majd következett az engedélyeztetési folyamat. A név megtalálása sem volt egyszerű, de mivel elsősorban a térség hagyományos étkeit szeretnék kínálni, ezért a Sic Food névre esett a választásuk. Tavaly június 17-én kezdték el a tevékenységet, majd a következő hónapra az állandó menü is összeállt: ötféle levesből, ugyanannyi főételből, valamint szintén öt köretből lehet választani. Kádár Imola szerint az alapállás az, hogy hagyományos ételeket kínálnak, ám a változó igényekhez és elvárásokhoz is alkalmazkodnak, eszerint állították össze ajánlatukat is.

Az indulás óta szerzett tapasztalatokat igyekeznek felhasználni, állandóan tanulnak belőle. Részben családi vállalkozásként működnek, hiszen Kádár Imola férje beszerzőként, édesanyja szakácsként dolgozik – utóbbinak a területen szerzett három évtizedes tapasztalata nagyon sokat számít. Néhány hónap alatt sikerült piacot szerezni, nőtt a rendelések száma, a visszajelzések is pozitívak voltak, visszaigazolódott az a meglátásuk, hogy van helye egy újabb cateringszolgáltatásnak – fogalmaztak.

A Sic Food csapatának egy része

Melegebéd-program, rendezvényterem

A viszonylag kalandos kezdés mellett keresték a további lehetőségeket a vállalkozás fejlesztésére, bővítésére, ezért jelentkeztek arra a közbeszerzésre, amelyet Uzon község önkormányzata hirdetett meg iskolai meleg ebéd biztosítására. A sikeres pályázat után, hogy az elvárásoknak megfeleljenek, szakácsnőt kellett alkalmazniuk, hogy a szükséges mennyiséget elő tudják állítani. A logisztikai feladatok is bővültek, hiszen az ebédet nap mint nap el kellett juttatni az iskolákba. Összesen 360 gyermeknek kellett megfelelően csomagolt adagokat előállítani és kiszállítani, mindezt az addigi rendelések mellett. Kihívás volt a javából, újabb befektetésekre volt szükség, hogy eleget tegyenek az elvárásoknak.

Meglátásuk szerint ugyanakkor a melegebéd-programot több tekintetben is át kellene alakítani. Jobb lenne, ha a tanintézetek megfelelő konyha kialakításával helyben oldhatnák meg az étkeztetést. Így jelentősen csökkenne például a keletkező hulladék mennyisége, hiszen a jelen helyzetben az előírásoknak megfelelően minden egyes adagot külön kell csomagolni – ez a vállalkozásoknak is anyagi megterhelés (csak csomagolásra havonta 17 ezer lejt költöttek el) – az egyszer használatos edények pedig ebéd után a szemétkosárban végzik. A gyermekek ugyanakkor jól fogadták a főztjüket, igyekeztek megfelelő adagokat összeállítani, minden, a program által előírt feltételnek megfelelve. Kádár Imola szerint ez nem volt könnyű ugyan, a pozitív visszajelzés azonban újabb erőt adott nekik. A változtatásokra azért is szükség van, mert kevés a jelentkező, de az önkormányzat lehetőségei is korlátozottak, a feltételek pedig – érthető módon – szigorúak. Az uzoni program tavaly decemberben zárult, a Sic Food most Rétyen biztosít ellátást a délutáni oktatásban részt vevő gyermekek számára.

Szintén a tavalyi év folyamán fogalmazódott meg az az ötlet, hogy az egyik helyiségben egy rendezvénytermet alakítsanak ki, ezzel bővítsék a cég szolgáltatásait. Így decemberben avatták az Aden Event Venue névre keresztelt termet. Az Aden mozaikszó, a gyermekeik – Ádám, Dávid, Erik és Nándor – nevének kezdőbetűiből áll össze. Eddig néhány eseményt szerveztek, a termet úgy alakították ki, hogy nem csupán társasági alkalmakra legyen megfelelő, hanem például képzésekre, kisebb konferenciákra is.



Érdemes volt belevágni

Kolcza István és Kádár Imola úgy vélik, érdemes volt vállalni egy ilyen váltással járó kockázatot. Az üzleti megvalósítással is elégedettek, valamivel több mint egy év alatt a vállalkozással közel félmillió lejes forgalmat bonyolítottak le. Ha valaki szeret dolgozni, kezdeményezni, akkor itthon is lehet és érdemes vállalkozni – vallják. Külön kiemelték, hogy létezik egyfajta szolidaritás a helyi vállalkozói körökben, vannak helyi beszállítók, akik bizalommal viszonyulnak, segítenek az indulásnál. Kolcza István szerint Imola segítsége nélkül nem sikerült volna a kezdeti akadályokat legyőzni, beindítani a szolgáltatást. Az eddigi közös út eredményes, folyamatos egyeztetés mellett tudnak haladni.