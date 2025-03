Zöld energia

A tárcavezető arról számolt be az azeri, a bolgár, a georgiai és a román energiaügyi miniszterrel közös sajtótájékoztatóján, hogy egy globális szinten is egyedülálló, óriási energetikai beruházás előkészítésén dolgoznak: az öt ország arra vállalkozott, hogy nagy mennyiségű zöld energiát importáljanak a Kaszpi-tenger térségéből Európába. A projekt keretében meg kell építeni a világ leghosszabb, mintegy 1100 kilométernyi hosszúságú tenger alatti áramvezetékét, ennek nyomán indulhat meg az áramimport. A négy ország közös vállalatot hozott létre a beruházás végrehajtásához, a projekthez Bulgária is záros határidőn belül csatlakozik. Minden bizonnyal ez egy több mint tízmilliárd eurós beruházás lesz, amely új megújuló energiaforrást fog idehozni Európába – jegyezte meg.