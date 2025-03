Sokba kerÃ¼l a gondatlansÃ¡g

Mintegy 22 hektárnyi terület károsult az év eleje óta Háromszéken, miután térségünk több pontján is lángra kapott a száraz növényzet. A növekvő hőmérséklet és a csapadékszegény időjárás miatt egyre fokozottabb a tűzveszély – hívta fel a figyelmet tájékoztatójában a megyei sürgősségi felügyelőség.

Mint írják, az időjárási körülmények kedveznek a tűz gyors terjedésének, veszélyeztetve a mezőgazdasági területeket és erdőket, de a lakott környezetet, az emberek életét is. Idén nyolc, a vegetációt érintő tűzesetet jegyeztek megyénkben, ezek zömmel a nyílt láng használata következtében keletkeztek. Mirela Timaru szóvivő szerint kollégáit három alkalommal Sepsiszentgyörgyre riasztották, de Sepsibükszádon, Kőröspatakon, Előpatakon és Nagyborosnyón is oltották a lángoló növényzetet.

A megyei sürgősségi felügyelőség ismételten arra kéri a lakosságot, hogy tartsák be a növényzetet érintő tüzek megelőzésére irányuló intézkedéseket, a mezőgazdasági területek tisztítására pedig semmi szín alatt ne vegyék igénybe a tüzet. A növényi törmelék elégetése szigorúan tilos a hatóságok engedélye és a biztonsági intézkedések megtétele nélkül. Mezőgazdasági területeken, erdőkben vagy az utak szélén az égő cigaretta eldobása is tilos, hiszen a száraz időjárás miatt egyetlen szikra is katasztrófát okozhat. Különösen oda kell figyelni a tábortüzekre, továbbindulás előtt ezeket a kirándulók kötelesek teljesen eloltani. Emlékeztettek ugyanakkor, hogy a száraz növényzet égetése szigorúan tilos, a hatályban lévő jogszabályok értelmében hasonló cselekedetért magánszemélyek 7500–15 ezer lej közötti pénzbírsággal büntetendők, jogi személyek esetében 50 ezertől 100 ezer lejig terjed a kiszabható bírság.