Vesztésre állunk az elhízás elleni küzdelemben

Cătălina Poiană kamaraelnök a bukaresti Carol Davila Orvosi és Gyógyszerészeti Egyetem által az elhízás elleni küzdelem világnapja alkalmából szervezett konferencián beszélt erről március 4-én. Idézett egy frissen közzétett jelentést is, amely szerint mind a férfiak, mind a nők körében világszerte látványosan nő a magas testtömegindexszel rendelkezők aránya. Jelenleg a felnőttek 70 százalékának magas a testtömegindexe (vagyis túlsúlyos), 39 százalékuk pedig elhízott.

Az orvosi kamara elnöke hangsúlyozta azt is, hogy az idő előtti halálozást olyan betegségek okozzák, mint a koszorúér-betegség, a stroke vagy a daganatos betegségek, amelyek a magas testtömegindexnek is tulajdoníthatók. A szakember szerint Romániában egyelőre nincs meg a kellő politikai akarat az elhízás megelőzését célzó országos program elindításához, az egészségügyi szakemberek ez irányú képzése is kívánnivalót hagy maga után, és hiányoznak a területtel kapcsolatos kutatásokhoz szükséges befektetések. (Agerpres)