A keddi meccset a Sepsi-SIC kezdte jobban, és lányaink kétpontos előnnyel zárták az első negyedet (14–16). A másodikban a házigazda Temesvári CSU irányította a küzdelmet, és 33–33-as döntetlennél vonultak szünetre a csapatok. A térfélcsere után a zöld-fehérek magukhoz ragadták a találkozó irányítását, és 44–54-es állásról indult a párharc utolsó felvonása. Ebben a bánságiak ledolgozták tízpontos hátrányukat, sőt, az utolsó három percen belül még a vezetést is megszerezték, ám a véghajrában higgadtabban játszó szentgyörgyieknek mégis sikerült behúzniuk a meccset (61–65). A mezőny és a háromszéki gárda legeredményesebb játékosa a 29 pontig jutó Belegante volt. Csapatunk további pontszerzői: Holló 2, Mikes 13/3, Nemes 14/6, Toma 7/3.

Tegnap már kiegyensúlyozottabb volt a mérkőzés, ám a Sepsi-SIC-es lányok ennek ellenére is megnyerték az első negyedet (11–14). A második szakaszban is csapatunk irányította a küzdelmet, és úgy tűnt, hogy meglesz a második temesvári diadal is (27–32). A nagyszünet után azonban olyannyira magára talált a hazai gárda, hogy 20–8-as negyed után a CSU hétpontos előnyről várta az utolsó negyedet (47–40). Ebben mindkét együttes játékába sok hiba csúszott, a mieink tízpontos hátrányban is voltak, és bár nagyon igyekeztek, nem tudták megfordítani az eredményt (56–52), a Temesvárnak pedig sikerült megszereznie idénybeli első diadalát. Pontszerzőink: Mikes 17/6, Belegante 10, Nemes 13/6, Toma 4/3, Holló 8.