Az újjáéledő természet, az egyre melengetőbb napsugarak minden kikelet legszebb ajándékának számítanak, a sötét, rideg téli napokat váltó, üde színekben pompázó tavasz mintha bennünket, embereket is felélesztene. Nem csoda hát, hogy ilyenkor egyre inkább a természetbe, a friss levegőre vágyunk, jól esik a mozgás, egy-egy nagyobb séta. Az évszakhoz igazodva az idős korban is lényeges aktív életmódot, a mozgás megannyi formáját népszerűsíti a 60 plusz magazin legújabb lapszáma, mely a napokban jelent meg.

A sepsiszentgyörgyi időskorúak magazinjának szerkesztői a márciusi lapban az aktív életmódra hangolják olvasóikat, olyan közösségépítő, testet és lelket egyaránt erősítő lehetőségeket és újdonságokat mutatnak be, melyek városunkban is elérhetőek azok számára, akik mozogni szeretnének.

A címlapról Páll Erzsébet veterán atléta mosolyog az olvasókra, élettörténetét, a futáshoz kapcsolódó élményeit Demeter Virág Katalin foglalta össze. A most hetvenes éveiben járó Erzsike néni több mint három évtizede szánta rá magát a futásra, a mozgás azóta élete fontos részévé vált, energiája, szellemi frissessége, derűje irigylésre méltó. Az évek során számos utcai versenyen, székelyföldi, nemzeti és Balkán-bajnokságon vett részt, helytállását megannyi oklevéllel, kupával és érmekkel ismerték el. Évente mintegy tíz alkalommal rajthoz áll, teljesítményét a tavalyi Balkán-bajnokságon korosztályában két aranyéremmel is díjazták.

Szintén a mozgás mellett köteleződtek el azok a hölgyek is, akik hetente két alkalommal Kelemen Ida óráin töltődnek fel. Az ismert aerobikoktató húsz éve indította útjára a nyugdíjas tornát, volt már 81 éves tanítványa is, jelenleg pedig 76 éves a legidősebb csapattag, és van, aki kezdetek óta rendszeresen velük mozog. Kelemen Ida nyugdíjas sportolói nem csak a tornateremben alkotnak remek csapatot, az idők során nagyon összetartó, lelkes közösséggé kovácsolódtak, gyakran szerveznek közös programot, találkozókat, kávézni járnak, ünnepek alkalmával adományt gyűjtenek és jótékonykodnak, egymást is segítik a bajban. Az új tagokat is szívesen fogadják, bármikor lehet csatlakozni – az erre vonatkozó tudnivalók szintén megtalálhatók Demeter Virág Katalin írásában.

A célok és tervek fontosságára Kondor Ágota mentálhigiénés szakember hívja fel a figyelmet írásában. Kiemelte, a célok nem csupán fiatalon fontosak, hanem életünk végéig segítenek abban, hogy értelmet és motivációt találjunk a mindennapokban. A lélek egészségéhez hozzátartozik, hogy van miért felkelni reggel, van mit várni, van miben fejlődni, és vannak új kihívások, amelyek lelkesedéssel töltenek el. A szakember válaszokkal szolgál olvasóinak arra is, miként találjanak célokat időskorban.

Az Egészség rovatban dr. Bajcsi Enikő belgyógyász főorvos, családorvos átfogó írásában a 60 év feletti prevencióra össz­pontosít. Egyebek mellett rámutatott arra, hogy a legfrissebb kutatási eredmények szerint a betegségmegelőzést már gyerekkorban el kell kezdeni a helyes életmód kialakításával. Ebben elengedhetetlen szerepe van a nagyszülőknek is a példamutatással. Álláspontja szerint az egészségmegőrzést soha nem késő elkezdeni, ezért azt javasolja, forduljunk orvoshoz megelőzés céljából. Az időben elkezdett szűrővizsgálatok szintén alapvetőek, hiszen jobban kezelhetőek a korai stádiumban felfedezett betegségek.

Hogy miért elengedhetetlen testi és lelki egészségünk megőrzése, arra a Szószék rovatban közölt írásában Dénes Előd vártemplomi lelkipásztor, esperes szolgál válaszokkal. „Egyre inkább bekerül a köztudatba, hogy a lelki és testi egészségünk összefügg, és a jó változtatásokkal, amelyeket Isten segítségével megteszünk, mindkettőn sokat javítunk!” – fogalmazott.

Az RMDSZ Háromszéki szervezete márciusban két új programot indít az idősebb generáció számára. A Sepsiszentgyörgy vonzáskörzetében és a megyében szervezett Vitamintúrákat az Erdélyi Kárpát-Egyesület háromszéki osztályával együttműködésben szervezik, a Szenior Táncklub foglalkozásait pedig Cseke Ágnes és Tüzes Csilla táncművész és táncpedagógus testvérpár vezeti. A 60 plusz magazin legújabb számában a mindkét programmal kapcsolatos tudnivalók elérhetők.

A lapszám témájához igazodó, tudatos táplálkozást szolgáló recepteket, Kozma Orsolya dietetikus ajánlatát Krecht Gyöngyvér foglalta össze. Ugyanő hívja időutazásra is az olvasókat: a Székely Nemzet és a Nemere 1884. évi tavaszi számaiban megjelent cikkekből szemléz írásában. Egyebek mellett a városban működő nőegyletek jótékonysági estélyeiről, illetve Jókai Mór sepsiszentgyörgyi és illyefalvi látogatásairól is kuriózumokat közöl. Szintén ő jegyzi a magazin Könyvajánló rovatát, melyben ezúttal Schäffer Erzsébet: Indián nyár – Belső utakon című kötetét ismerteti.

A Barangoló rovatban József Álmos jelentkezik helytörténeti kitekintéssel, ezúttal a Szent György Napok történetét eleveníti fel. A város védőszentje tiszteletére az önkormányzat és helyi kulturális intézmények 1992-ben kezdeményezték a rendezvénysorozatot, amely gyorsan kinőtte magát, így ma már Erdély legnagyobb városünnepének számít.

A tavaszi lapszám fejtörőt is kínál az olvasóknak, a Borvíz utcai ásványvízről tudhatnak meg érdekességeket a keresztrejtvény megfejtésével, a Nosztalgiamozi rovatban pedig a legújabb magyar filmeket ajánlják a program kezdeményezői.

Az önkormányzat ingyenes magazinja többek közt a városi jegyirodában, a városimázs-irodában, lakótársulásoknál, idősotthonokban, egyházközségeknél érhető el, a feliratkozott olvasóknak pedig házhoz szállítják.

