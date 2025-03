Érkeznek a tavasz hírnökei

Az előző napokban Háromszék több pontján is felbukkantak a gólyák, visszatérésükről Kelemen László, a Rara Avis Madártani Egyesület elnöke számolt be tegnap lapunknak. A madárvédelmi szervezet évek óta azt a gólyát tartja hivatalosan elsőnek, amelyet a fészkében örökítenek meg. Erre vonatkozó jelzést idén március 12-én, szerdán kaptak Szentivánlaborfalváról, ahol Korodi Csaba fényképezett le egy fészkében lévő gólyát.

Kelemen László bejegyzése kapcsán többen is jelezték, hogy az előző napokban Kálnokon, Barátoson, Rétyen is láttak gólyákat, ő maga a hét elején Nyáraspatak térségében, egy mezőn látott hét egyedet csapatban. Mint mondta, örülnek minden hasonló figyelmeztetésnek, a következőkben ugyanis ezek alapján figyelik az érintett terepet. Érdekességként említette, hogy Zágon olyan térsége a megyének, ahol hosszú évek óta próbálkoznak átteleléssel a visszamaradt gólyák. Ezen a télen követtek egy ott maradt egyedet, amely szerencsére minden segítség nélkül átvészelte a telet, nagy területet járt be, talált élelmet. Kelemen László szerint gond akkor van, ha a madár sérült, vagy nagy a hó – ilyen esetben szükséges az emberi beavatkozás, segíteni kell. Megfigyeléseik alapján általában egy-két gólya marad vidékünkön, és többnyire sikerül átvészelniük a telet. Tavaly Rétyen jegyeztek hasonló esetet.

Kelemen László beszélt arról is, hogy az önkormányzatokkal folytatott többévi együttműködés eredményesnek bizonyult: egyre több helyen viselik gondjukat a tavasz hírnökeiként számontartott vándormadaraknak, elkészíttetik, kihelyezik a fészkeket tartó fémszerkezeteket. A napokban Illyefalván történt hasonló beavatkozás, az önkormányzat közreműködésével új fészek került egy régi csűrre, melyről a korábbi fészek a nagy súly miatt tavaly ledőlt. Kelemen László a hasonló kezdeményezések helyszíneként említette Mikóújfalut és Sepsibükszádot is, ahol szintén kihelyeztek gólyáknak szánt fészektartókat, de Kálnokon, Kőröspatakon is volt erre példa, a következőkben pedig Zágonban is helyére kerül hasonló fémszerkezet – sorolta. Megjegyezte, ezek elkészítése viszonylag gyors folyamat, egy ügyes kezű szakember fémhulladékból is össze tudja állítani, az ehhez szükséges mintát a Rara Avis Madártani Egyesület kérésre biztosítja.

Bár Európában visszaszorulóban vannak a gólyák, emiatt veszélyeztetett madárnak is számítanak, Háromszéken viszonylag stabil a populáció – ehhez minden bizonnyal hozzájárul, hogy vidékünkön bőven találnak élelmet, amint az is, hogy az emberek figyelnek a gólyákra. A madárvédelmi szervezet jelenleg mintegy 370 gólyafészekről tud térségünkben.