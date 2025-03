Elfogadták Sepsiszentgyörgy költségvetését

Antal Árpád polgármester a testületi ülést megelőző sajtótájékoztatóján elmondta, idén is csak megkésve tudják elfogadni a költségvetést, hiszen az állami büdzsé jóváhagyására kellett várniuk. Ez több problémát is okoz az önkormányzatoknak, például a civil szervezeteknek szánt pályázatokat is később tudják kiírni. Szintén hátrányos, hogy a beruházások közül csak a már folyamatban lévőkkel tudtak haladni, a közbeszerzés előtt állókkal meg kellett várni a költségvetés elfogadását. A testületi ülésen a polgármester elmondta, ez az eddigi legjelentősebb költségvetés, amelyet beterjesztenek, 378 millió lejes bevétellel számolnak, amiből 42,55 százalék, azaz közel 165 millió lej saját bevétel. A helyi adók és illetékek 13 százalékát teszik ki a bevételeknek, összegük közel 50 millió lej. A becsült bevételek fennmaradó része európai uniós vagy kormányzati forrás.

Vasút a repülőtérre

Antal Árpád tájékoztatóján felidézte a nagy infrastrukturális beruházásokat, melyek már megvalósultak – nem csak Sepsiszentgyörgyön –, és amelyeknek kiemelt szerepük van a város megközelíthetősége, a mobilitás szempontjából: ezek a terelőút, valamint a vidombáki repülőtér. Az elkövetkező időszakban több ilyen nagyberuházásra is számítani lehet, ezek egyike a Brassó–Bákó közötti A13-as autópálya, amelynek megvalósítása kimozdult a holtpontról, több háromszéki helyszínen is zajlanak a geológiai fúrások. Ehhez kapcsolódik az a bekötőút, mely kapcsolatot teremt majd az autópályával, és amelyet az elkövetkező években építtet meg az önkormányzat.

Antal Árpád ugyanakkor egy újabb nagyberuházást illető kezdeményezésről is beszámolt: a brassói városi és megyei vezetés, illetve a sepsiszentgyörgyi és a háromszéki megyevezetés közötti egyeztetés nyomán hamarosan aláírják a megállapodásokat egy, a repteret és Sepsiszentgyörgyöt összekötő vasútvonal megépítését célzó társulásról. Nagyberuházás Sepsiszentgyörgyön a jégcsarnok építése is, melynek megrendelője az Országos Beruházási Társaság. Antal Árpád szerint a régészeti tehermentesítést az ütemtervhez képest egy hónappal korábban sikerült elvégezni, most a minisztériumi jóváhagyásra várnak, és folyatódhat a beruházás. Jó hír, hogy a régészeti feltárás során értékes leletek kerültek elő, de nem olyanok, amelyek megakadályoznák az építkezést.

Az oktatás terén a Sapientia Erdélyi Tudományegyetem campusának építése elkezdődött, ez jelenleg az egyik legnagyobb, már zajló beruházás a városban. A campus területén egy uszoda is helyet kap majd, és az eddigi egyeztetések alapján a majdani létesítmény működtetése az önkormányzathoz kerül. A Babeș–Bolyai Tudományegyetemmel való együttműködés is egyre intenzívebb, veszélybe kerülhet ugyanakkor a Jókai Mór utcában a duális képzési központ campusának, valamint szolgálati lakások kialakításának terve. Ennek oka, hogy az európai uniós helyreállítási alapokat (PNRR) várhatóan csökkenti az Európai Bizottság. Hátravan még, hogy Románia tárgyaljon erről, ám arra számítanak, hogy a nagyon kezdeti stádiumban lévő beruházásokat nem fogják támogatni. Az egykori baromfitelep lebontásának folyamatát viszont nem állítják le, erre 1,5 millió lejt irányoztak elő a költségvetésben.

Elkészül a Kisstadion

Az oktatás fejlesztésére kitérve a polgármester elmondta, a tanintézetek nagyjából hetven százalékába már megérkeztek a PNRR-n keresztül beszerzett új bútorzatok és taneszközök. Emellett több tanintézet épületének korszerűsítése is elkezdődik idén. Uniós és kormányzati forrásokból munkálatok kezdődnek a Mikes Kelemen Elméleti Líceum étkezdéjén és tornatermén, a főépület egyes szárnyain, a Puskás Tivadar Szakképző Líceum étkezdéjén és bentlakásán, a Csipike, a 3-as számú, valamint a Hófehérke Óvodában, a Plugor Sándor Művészeti Líceumban, valamint a Gödri Ferenc Általános Iskolában. A gazdaságfejlesztés terén a költségvetésbe belefoglalták a de minimis támogatási programok folyatásához szükséges összegeket, illetve az idei év folyamán az ipari park területét is szeretnék bővíteni.

Várhatóan idén lezárulnak a munkálatok az egykori Kisstadionban is: teljes egészében elkészülhet a minisztérium által finanszírozott rész, a város által finanszírozott épületeket már át is vették az építőktől.

Átfogó, többéves játszótér-felújítási programot is indít az önkormányzat, az első szakaszban hat nagyobb játszóteret korszerűsítenek: idén egyet, a többi öt esetében pedig a tanulmányok elkészítését szeretnék ebben az évben megvalósítani. Uniós forrásokra pályáznak ez esetben is. Szintén a költségvetésben szerepel a buszmegállók befejezésére fordítandó összeg, idén ez a folyamat is lezárul. A közszállítás korszerűsítését is folytatják, a metropolisz­övezeti társulás részeként vásárolandó további 12 új elektromos autóbusz közbeszerzését újból meg kell szervezni.

Az egészségügy területén egymillió lejt biztosítanak a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórháznak eszközök beszerzésére, illetve a prevenciós programokra is előirányoztak forrásokat.

Több lakónegyedben megkezdődik a tömbházak szigetelése, a költségek oroszlánrészét uniós forrásokból fedezik. Több utca korszerűsítését is belefoglalták a büdzsébe, valamint több, ugyancsak idén esedékes munkálattal kapcsolatos egyes költségeket, így a Bodok Szálló lebontását is. Antal Árpád szerint igyekeznek több pénzt elkülöníteni a civil szervezeteknek kiírt pályázatokra, lévén, hogy a gondoskodás költségvetését fogadták el az idei évre: mások mellett a mentálhigié­nés programok támogatására is fokozottabban odafigyelnek. A polgármester emellett elmondta, hogy július elsejétől elindítják a Gondoskodó város névre keresztelt programot is, ennek részleteiről később számolnak be. A szociális rendszer fejlesztését célozzák ugyanakkor egyes beruházások, így a Zathureczky Berta Központ épületének felújítását, ami szintén szerepel a költségvetésben.