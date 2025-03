Azóta semmit sem javultak Ukrajna kilátásai, több millióan hagyták el lakhelyüket, az oroszok rommá lőtték az energetikai rendszert, városokat tettek a földdel egyenlővé, de ami a legborzasztóbb, úgy halt meg vagy vált egy életre rokkanttá több százezer ember, hogy Kijev tárgyalási pozíciói szemernyit sem erősödtek. Jó lenne élni legalább a második eséllyel!

A Fehér Házban történtek után alig telt el tíz nap, azonban az Egyesült Államok kényszerítő intézkedései miatt e nagyon rövid idő alatt is drasztikusan változott Kijev hivatalos álláspontja. Washingtonban az ukrán államfő a követelt biztonsági garanciák nélkül még csak hallani sem akart a tűzszünet lehetőségéről. A szaúdi tárgyalásra is úgy utazott el az ukrán küldöttség, hogy legfeljebb légi és vízi, azaz csak részleges tűzszünetre mutatott hajlandóságot, erről a kijevi elnöki iroda teljhatalmú vezetője még cikket is közölt a Guardian hasábjain. Ehhez képest Ukrajna mégis hajlandó belemenni egy feltétel nélküli, teljes körű, ideiglenes tűzszünetbe. Valamivel az amerikaiak rávették Kijevet eddigi mereven elutasító álláspontjuk hirtelen megváltoztatására. Egyébiránt, elnézve a legújabb kurszki híreket, valamint a kelet-ukrajnai front alakulását, a levegővétel nagyon is jól jönne az ezer sebből vérző ország számára.

Ezek után nagyon érdekes lesz, mit lép Moszkva, hiszen innentől már a Kreml térfelén pattog a labda. Ha elutasítják a tűzszünetet, rendkívül kínos helyzetbe hozzák Donald Trumpot, aki eddig mintha Oroszország pártját fogta volna a konfliktusban. Az USA Nobel-békedíjra vágyó elnöke Ukrajna vonatkozásában keményen élni tudott befolyásával, vajon képes lesz-e ugyanerre Oroszország esetében is? A kérdés több, mint izgalmas. A három éve epekedve várt béke esélye múlhat rajta.

Dunda György