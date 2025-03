A két gárda ott folytatta az egymás elleni párharcot, ahol a sepsiszentgyörgyi kupanegyeddöntőben abbahagyták, kiegyenlített és roppant kiélezett csatát vívtak. Az első félidő közepétől a házigazda Marosvásárhelyi VSK átvette a rangadó irányítását, ám a 14. percben egy kontra végén Veress szerezte meg a Sepsi-SIC számára a vezetést (0–1). A zöld-fehérek nem sokáig örülhettek az előnyüknek, kevéssel később vendéglátóik Barbocz révén egyenlítettek (1–1). A térfélcserét követően a vásárhelyiek komoly ostrom alá vették a mieink kapuját, és a 25. percben Cherteș közelről zörgette meg a hálónkat (2–1). A kapott gól felrázta a háromszéki alakulatot, a 26. percben Kanyónak sikerült egyenlítenie (2–2). A folytatásban mindkét oldalon akadt ziccer, de újabb találatra a véghajráig kellett várni. A győzelem megszerzéséért másfél perccel az utolsó dudaszó előtt vészkapussal rohamozott a sepsiszentgyörgyi együttes, a rizikós taktika azonban rosszul sült el, és ahogy a kupában, most a bajnokságban is Iszlai döntötte el székely párharcot (3–2). A VSK két hét alatt másodszor is legyőzte Mánya Szabolcs csapatát, amely továbbra is nyeretlen a felsőházi rájátszásban.

A két gárda a playoff következő körében ismét találkozik egymással, a március 24-én esedékes találkozót 18 órától a sepsiszentgyörgyi Szabó Kati Sportcsarnokban rendezik.

Teremlabdarúgó 1. Liga, rájátszás – 3. forduló: Marosvásárhelyi VSK–Sepsi-SIC 3–2 (1–1).

Marosvásárhely, Simon László Sportcsarnok. Vezette: Bogdan Hănceariuc és Andrei Mihalcuț. Marosvásárhely: Voin–Toader, Iszlai, Covaci, Butiurcă (cserék: Pogăcean, Cherteș, Săbăduș, Todoran, Fordor, Nistor, Curtică­pean, Nicola, Barbocz). Edző: Cosmin Gherman. Sepsi-SIC: Papp–Mánya, Gáll, Szőcs, Máthis (cserék: Szabó, Fábián, Csog, Veress, Vajna, Kanyó, Korodi). Edző: Mánya Szabolcs. Sárga lap: Nicola (26.), illetve Szőcs (16.), Csog (38.). Gólszerzők: Barbocz (16.), Cherteș (25.), Iszlai (40.), illetve Veress (14.), Kanyó (26.).