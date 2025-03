Hagymányos felvonulás

A felvonulást a város oktatási intézményeinek képviselői, tanárok, diákok és vendégeik indították, majd civil szervezetek és a Történelmi Vitézi Rend következett. Ünnepi felvonulásuk után elindultak a helyi hagyományőrző csapatok: a 15-ös II. Székely Határőr Gyalogezred kézdiszéki csapata Lukács Botond hagyományőrző főhadnagy felvezetésével, a 15-ös Székely Határőr Gyalogezred 1-es zászlóaljának hagyományőrző kézdivásárhelyi csapata Csáki Géza és Hadnagy László hagyományőrző főhadnagy felvezetésével, a 15-ös II. Székely Határőr Gyalogezred gelencei csapata Kiss Vendel hagyományőrző hadnaggyal az élen. A 15-ös II. Székely Határőr Gyalogezred összevont kézdiszéki csapatait Lukács Botond hagyományőrző főhadnagy, gyalogsági főparancsnok vezette. Rajtuk kívül a tápióbicskei tüzérek is felvonultak. A Kézdiszéki Huszár Hagyományőrző Egyesület 11-es Székely Határőr Huszárezredének csapatát Pál Olivér hagyományőrző huszárkapitány, lovassági parancsnok vezette.

Néhány éve hagyomány Kézdivásárhelyen az is, hogy a gyalogosok és a huszárok tisztelegnek az elöljáróknak bevonulásuk után a Gábor Áron-szobor mögött, majd zászlójukra szalagot kapnak. A szalagokat idén Bokor Tibor polgármester és Hankó Balázs miniszter tűzte fel a hagyományőrzők zászlóira.

Falvak seregszemléje

Az ünnepi felvonulás a kézdiszéki települések hagyományos felvonulásával folytatódott. Kézdiszentkereszt, Torja, Kézdialmás, Nyujtód, Kézdiszentlélek, Kézdiszentkereszt, Kézdioroszfalu, Kézdiszárazpatak, Kézdi­márkosfalva, Kézdikővár, Ozsdola, Esztelnek, Gelence, Bereck, Bélafalva, Csomortán, Szentkatolna, Csernáton és Lemhény községek és falvak képviselői, valamint Kovászna városának lovasai vonultak fel énekelve, szekereken, hintókon és lóháton. Szokás szerint a legnépesebb csapattal Torja és Kézdiszentlélek érkezett az ünnepségre. A felső-háromszéki lovasok összefogásának köszönhetően több mint húsz lovas nagy méretű székely, árpádsávos és piros-fehér-zöld zászlóval vonult fel Kézdivásárhely főterén, így tisztelegve a márciusi hősök, a nemzet és nemzeti jelképeink előtt.

A nemzet szívének ünnepe

A déli harangszó után pár perccel elkezdődött a központi megemlékezés, melynek kulturális részét a VigadóArt csapata vállalta, amely olyan tehetségekből tevődik össze, akik a céhes városból indultak el a zene világának különböző pontjaira, és egyenként is maradandót alkotva öregbítik Kézdivásárhely hírnevét. A zenekar tagjai Bejan Norbert, Tóth Olivér, Páll Áron és Szász Zakariás Róbert voltak, a szólisták pedig Nagy-Babos Rebeka, Moldovai Dóra és Kaly Roland. Három elhangzó dalukat – az 1848 és a Hazatalálsz címűt, valamint a Nemzeti dalt – Bejan Norbert átdolgozásában adták elő.

A központi rendezvényt Bokor Tibor polgármester nyitotta meg, és üdvözölte a vendégeket, Nagyatád, Paks, Gyöngyös és Mezőkövesd testvérvárosok küldöttségeit és mindazokat, akik eljöttek a Gábor Áron térre együtt ünnepelni. Köszöntötte Aáry-Tamás Lajost, az oktatási jogok biztosát, Tamás Sándort, Kovászna Megye Tanácsának elnökét, Fejér László Ödön szenátort és Dolhai Istvánt, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának főkonzulját, ugyanakkor tisztelettel köszöntötte a díszvendéget, Hankó Balázs minisztert, „aki a hivatalba lépése utáni első március 15-ét Kézdivásárhelyen tölti, itt, ahová ezer rokoni, baráti és érzelmi szál köti”.

„Elszállt a gólyamadár, tavaszra hazatalált, hazatalált a gólyamadár, és nekünk gyönyörű tavaszt hozott” – mondotta Fábian Helén műsorvezető, miután elhangzott a tavaly bemutatott, nagy sikernek örvendő Most vagy soha! című magyar történelmi film betétdala, amelyet az egyik legszebb jelenethez alkotott meg a zeneszerző, Gulya Róbert. Rákay Philip, a film producere, aki a dal szövegét írta, személyesen is jelen volt az ünnepségen. A dalt a Tanulók Klubja fúvószenekarának, valamint a Molnár Józsiás Általános Iskola diákkórusának előadásában hallhatták. Vezényelt Gyergyai Barna, a kórus Gergely Gábor és Ábri Béla irányításával készült fel.

Bokor Tibor ünnepi beszédében arra mutatott rá, hogy a mindenkori feladat példát mutatni, hogy legyen kiről példát venni. „Kitűzöm a kokárdát. Ünnepelek. Emlékezem. Ünneplem szabadságomat, emlékezem múltamra: arra a mélyen gyökerező, belém kódolt hazaszeretetre, amelyet szüleimtől kaptam, s amelyet unokáimba mentek át. Ha Petőfi a magyarok istenére esküdött fel, akinél hatalmasabb a világon azóta sincsen, nekem is az a kötelességem, hogy 177 év után is úgy éljem a mindennapjaimat, hogy a »Most vagy soha!« értelmet nyerjen. Hiszen ami most van, lehet, hogy soha nem lesz többé” – mondta, majd úgy fogalmazott, hogy „azért a szív fölé tesszük a kokárdát, mert március 15-e a nemzet szívének ünnepe, ami nélkül nincs semmi sem”. A Jókai-emlékév kapcsán a polgármester az író szavaira is utalt, mondván: „Csak az tudja, hogy meddig mentünk, aki azt látta, hogy honnan indultunk el. Mi tudjuk, honnan indultunk el, és azt is tudjuk, hol vezet az út a célunk felé. Nem vagyunk még ott, ezért sokáig megyünk még. Menetelünk előre konokul, nem nézünk sem jobbra, sem balra. Mert a magyar identitás kérdésében nincs félrenézés, csak előre van. A jövő előre van!” – szögezte le a céhes város vezetője.

Hankó Balázs hazajött

Az ünnepi megemlékezés idei díszvendége Hankó Balázs, Magyarország kultúráért és innovációért felelős minisztere volt, akit rokoni szálak is fűznek Kézdivásárhelyhez, ezért beszédét így kezdte: „Hazajöttem. Itthon vagyok” – majd felidézte, hogy „itt nagyapám történetei, fiatalkora és családunk történelme elevenedik meg, amely leírja mindazt, amit nemzetünk történelme magában hordoz”, és „ahol a Torjai úton legidősebb gyermekünk az első lépéseit megtette”. A személyes hangvétel után a miniszter arról beszélt, hogy Gábor Áron városában a székely tüzérség megteremtőjének emléke kötelez.

„Ha vasad van, vagy rezed, önthetsz belőle ágyút s harangot is, vagy ha a szükség úgy hozza, akkor a harangból ágyút. Minket arra tanít a történelmünk, és arra figyelmeztetnek a napjainkban történtek is – magyarázta –, hogy a magyaroknak, székelyeknek ágyú és harang is kell. Egyik nélkül sem vagyunk meg, sőt, az egyik feltételezi a másikat: az ágyú az erőnket, a harang a keresztény hitünket jelenti. És talán manapság mindkettőre nagyobb szükségünk van, mint valaha. Támadás alatt áll a szabadságunk, a békénk, és támadás alatt áll hitünk is! Nemzeti identitásunk alapjait akarja az új Birodalom eltörölni, a teremtett világ rendjét akarják átírni! Mindenkor szükség volt, de napjainkban különösen is szükség van hát vasból évszázadok által edzett erőnkre, szükség van a Teremtőbe vetett hitünkre! És szükség van a mindezekből származó cselekedetekre! Március tizenötödike minden esztendőben erőt ad nekünk ahhoz, hogy megerősítsük hitünket, és nyilvánvalóvá tegyük, hogy nem adjuk fel értékeinket és érdekeinket” – hangsúlyozta Hankó Balázs. Ezután Orbán Viktor miniszterelnök üzenetét Dolhai István csíkszeredai főkonzul tolmácsolta.

A versmondó és a diákszónok

Legnagyobb nemzeti ünnepünk tiszteletére Kézdivásárhely önkormányzata és a Vigadó Művelődési Központ szavalóversenyt szervezett V–VIII. osztályos tanulóknak. A győztes Porkoláb Tamás János, a Molnár Józsiás Általános Iskola VIII. osztályos tanulója Váci Mihály Nem elég című versét szavalta el. A Zúg Március diákszónokverseny idei első helyezettje, Cisar Viktor Dániel, a Dr. Csiha Kálmán Református Kollégium tizedikes diákja kiemelte: „A márciusi ifjak nem vártak. Nem féltek, nem hátráltak meg. Nem kértek engedélyt, nem hezitáltak. Mentek és tettek. Tudták, hogy a legfontosabb dolgot, a lelküket és az igazságukat senki nem veheti el. És mi? Mondhatjuk ma is ugyanezt? Hát milyen jogon mondhatnánk mi ma, hogy nem tehetünk semmit? Hogy nem számít a szavunk? Hogy nincs hatalmunk alakítani a világot?” – tette fel a kérdéseket a diákszónok.

Áldás és koszorúzás

A nemzeti ünnepen részt vevőket Beder Imre református lelkipásztor, Ilyés Lehel, a Szentháromság római katolikus plébániatemplom segédlelkésze és Végh Nimród unitárius lelkész áldotta meg, majd a Tanulók Klubja fúvószenekarának kíséretében a magyar és a székely himnusz közös eléneklése, valamint koszorúzás következett. Nemzeti ünnepünket este a Vigadó Művelődési Központban a VigadóArt Hazatalálsz című produkció­ja zárta.