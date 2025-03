A székely Thermopüla hőseire emlékeztek a Nyergestetőn

Pénteken huszonötödik alkalommal ünnepelt együtt a kézdivásárhelyi Apor Péter Szakközépiskola és testvérintézménye, a kászonújfalusi Tuzson János-iskola. A két tanintézmény tanulói és pedagógusai, valamint a község világi és egyházi vezetői Kászonújfaluban a világháborús hősök emlékművénél rótták le kegyeletüket az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc hősei emléke előtt, ahol – akárcsak az előző esztendőkben – idén is a tápióbicskei tüzérek álltak díszőrséget.

A közös megemlékezés után a szakközépiskolások a Nyergestetőre vonultak, ahol a Bod Péter Tanítóképző kilencedik osztályos tanulói az 1897. augusztus 8-án felavatott emlékműnél idézték fel a 177 évvel ezelőtti eseményeket, Tuzson János honvéd őrnagy és maroknyi csapata hősies ellenállását a császári és cári túlerővel szemben.

Az emlékműnél a megemlékezést a Szabadnak születtél című énekkel kezdék, amely után Baróthi Borbála IX. osztályos tanuló szónoki beszédében mondta el a forradalomra emlékező diákok hitvallását, amelyet a Kossuth Lajos Debrecenből elindult dal követett. A verses irodalmi műsorban elhangzott Petőfi Sándor Nemzeti dal, A székelyekhez, Fodor András Petőfi, Szabó T. Anna Tizenkét szabad légzőgyakorlat és Kányádi Sándor Nyergestető című verse, valamint a márciusi forradalom tizenkét pontja.

Simon Brigitta éneke után a szabadságharc és a Nyergestetőn történt események összefoglalását vázolták fel, amelyet az Ez az otthonunk c. dal előadása követett. (Az ünnepi műsort Deák Ferenc, Gligor Zoltán és Szalló Tünde tanárok állították össze s készítették fel a diákokat.) Koszorúzott Deák Magdolna, a tanítóképző igazgatója, majd Szil­­veszter Szabolcs, Kézdivásárhely alpolgármestere az önkormányzat nevében helyezett el koszorút az emlékmű talapzatára.

A magyar és a székely himnusz elhangzása után a két kézdivásárhelyi középiskola küldöttei a tömegsír helyén lévő kopjafákhoz vonultak, ahol az Apor Péter Szakközépiskola tanulói adtak elő az alkalomhoz illő műsort, szónoki beszédet tartott Jakabos Ferenc végzős tanuló, majd énekszámok és Heltai Jenő, Hamvas Béla, Aranyosi Ervin versei hangzottak el (felkészítő tanár Dezső Edit). Ezt követően András Ignác tanár, helytörténész, a kászonaltízi Dr. Lukács Mihály Általános Iskola igazgatója szólt az egybegyűltekhez, s idézte fel a magyar forradalom és szabadságharc egyik utolsó győztes csatáját, a nyergestetőit, ahol Tuzson János őrnagy háromszáz fős csapatával megállította a három-négyezresre becsült császári és cári sereget (a nyergestetői csatát éppen ezért a magyar szabadságharc egyik leghősiesebb csatájának is nevezik, székely Thermopüla néven is emlegetik – szerk. megj.). Tuzson csupán nyolc embert, négy felső-háromszékit és négy kászonit veszített el, és sikerült megállítania a hatalmas túlerőben lévő ellenséget – hangsúlyozta András Ignác. Ezt követően elhangzott a székely himnusz, majd a két kézdivásárhelyi középiskola küldöttei megkoszorúzták az általuk állított kopjafákat. Az Apor-iskola kopjafáját a békési pedagógusok is megkoszorúzták.

A rendezvényen hét, Békés városából érkezett tanár is részt vett, akik az Erasmus program révén tartózkodtak Kézdivásárhelyen. A Gál Ferenc Egyetem, Technikum, Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium pedagógusai a múlt hét folyamán az Apor-iskola tanáraival osztották meg szakmai tapasztalataikat, majd közösen kidolgoztak egy projektet, amely a közös érdekeket szolgálja. Az Erasmus programon belül az irányítók átadták a résztvevőknek a pályázatírás kulisszatitkait, kulturális téren pedig csatlakoztak a március 14-i és 15-i rendezvénysorozathoz.