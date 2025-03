Felmérések csapdájában

Ki mond igazat? Ki hitelesebb? Kit vezet jó szándék és ki az, aki csak hatalmat akar önös vagy más érdekekből? Ezt aligha tudjuk megfejteni a következő két hónapban.

Marad hát a sötétben tapogatózás és a felmérések. A bemutatott eredmény többnyire függ a megrendelőtől is, de a sok téves előrejelzés után a különböző cégek most próbálják bebiztosítani magukat. Tavaly november közepén 7–8 százalékra becsülték Călin Georgescu népszerűségét, s ezen is sokan csodálkoztunk, hisz jóformán ismeretlen volt a neve. Aztán az első fordulóban 20 százalék fölötti eredménnyel az első helyen végzett. Érvénytelenítették a választásokat, sok minden kiderült Georgescuról, ám támogatottsága nemhogy csökkent volna, tovább növekedett, és úgy tűnt, szárnyalását sem rendőrségi eljárás, sem kétes kapcsolatainak feltárása nem állíthatja meg. Most a Központi Választási Hatóság és az alkotmánybíróság meggátolta ugyan újabb indulását, ám Románia új prófétája továbbsugározza szárnysegédeinek vonzerejét. A legutóbbi közvélemény-kutatás azt mutatja: akár George Simion, az AUR elnöke, akár Anamaria Gavrilă, a Georgescu által összeeszkábált POT vezetője indul, begyűjti a mentoruknak szánt 30 százaléknyi voksot, és bármelyikük első helyen végezhet a májusi elnökválasztás első fordulójában. Pedig sem Simion, sem Gavrilă nem rendelkezik Georgescu egyéni vonzerejével, ám a jelek szerint működik az az ígéret, hogy ha megnyerik a választást, visszacsinálnak mindent és újrajátszatják a tavaly decemberi döntőt Georgescu és Lasconi között. Működik, annak dacára, hogy ez lehetetlen, egy érvénytelenített voksolás nem megismételhető.

Călin Georgescu hiteles utódja lehet hát az, akit kijelöl a feladatra. Ehhez azonban a két ifjú titán közül az egyiknek vissza kell lépnie. Jelentkeztek mindketten, mert számítottak arra, hogy valamelyikük indulását elgáncsolhatják, ám zöld utat kaptak. Most már csak az a kérdés, melyikük áll félre a másik javára és vállalja-e valamelyikük nyílt támogatását gurujuk és mesterük.

A hét közepére válik véglegessé az államelnöki tisztségre pályázók hatóságok által is jóváhagyott listája. Sokan jelentkeztek és bőven lesz képviselője az úgynevezett szuverenista és a magát demokratának kikiáltó oldalnak is. Vélhetően mindkét tábor bejuttat majd egy-egy jelöltet a döntő második fordulóba, és ha igazak a jelenlegi felmérések, a régi pártok támogatottjai labdába sem rúghatnak. A függetlenként induló bukaresti főpolgármester, Nicușor Dan esélyeit taksálják most a legnagyobbra, aki képes lehet bármelyik vetélytársa fölé kerekedni. Persze, ha hihetünk a közvélemény-kutatásoknak. Mert a valós eredmény májusban az urnáknál dől el. Minden szavazat, így a miénk is számít.

