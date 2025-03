Közösségi kezdeményezések

Következő írásunk

Mikor kigolyózták Călin Georgescut – az alkotmánybíróság elutasította fellebbezését és a Központi Választási Iroda (BEC) nem engedte indulni a májusi elnökválasztáson –, nagy volt a felháborodás. Már attól féltem, hogy ilyen többsincs elnökjelölt, mint ő, nincs, de szerencsére úgy néz ki, több is kerül, mert az AUR-os George Simion, az SOS-es Diana Șoșoacă, valamint a Fiatal Emberek Pártja (POT) részéről egy fiatalasszony, Ana Maria Gavrilă is jelentkezett. Șoșoacă asszonyság bokszkesztyűvel indult, de az első menetben kiütötték, emiatt óvást jelentett be. Összesen 21 jelentkező volt, most folyik a kirostálásuk.