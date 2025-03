A Horovitz Hanna által felkészített sportiskolás csapat mindhárom tagja a tizenhárom év alattiak korcsoportjában volt érdekelt, és mindhárman a 200, illetve a 800 méteres távon tették próbára magukat. A lányok versenyében Nagy Nóra 31.67 másodperccel a tizedik lett a rövidebbik számban, míg 800 méteren egyéni csúcsot futva nyolcadikként zárt (2:46.99 perc). A fiúk között mindkét ISK-s atléta egyéni rekordot jelentő eredménnyel fejezte be a versenyt: Baki-Jákó Apor a dobogó legalsó fokára állhatott fel 800 méteren (2:40.19 perc) és ötödik volt 200 méteren (31.14 mp), míg Sándor Csaba az ötödik idővel teljesítette a kétkörös számot (2:41.05 perc) és a tizenegyedik lett 200 méteren (33.15 mp).

A Sepsiszentgyörgyi MSK-tól az U10-esek versenyében Oliver Voiculescu két versenyszámban is megdöntötte mostani idénybeli saját csúcsát: 50 méteren a tizenkettedik (8.94 mp), míg 200 méteren a hetedik (36.28 mp) lett. Alesia Olteanu (U11) is egyéni csúcsokat ért el a fővárosban: 50 méteren a huszonnegyedik (9.13 mp), míg a 200 méteres távon a tizenegyedik volt (37.46 mp). Csapattársához hasonlóan Raluca Bariș (U12) is kitett magáért két egyéni rekorddal: sprintben az ötödik (7.95 mp), míg 200 méteren a hatodik (32.61 mp) helyen zárt. Az alakulat legjobb eredménye Holló Vivien (U14) nevéhez fűződik, aki 8.55 másodperces egyéni csúccsal harmadikként végzett 60 méteren.

Eredmények: * U13-as fiúk, 800 méter: 1. Justin Lauric (Atletico Slănic) 2:31.52 perc, 2. Nicolae Săulea (Atletico Slănic) 2:33.54 perc, 3. Baki-Jákó Apor 2:40.19 perc * U14-es lányok, 60 méter: 1. Ines Maria Șerban (Bukaresti Rapid) 8.38 mp, 2. Antonia Mihai (Ploiești-i ISK) 8.52 mp, 3. Holló Vivien 8.55 mp.