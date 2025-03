Megtört a jég!

Mindezekért szeretnénk köszönetet mondani Kovászna Megye Tanácsának a segítségért, a szentgyörgyi polgármesteri hivatalnak és a megyei állatorvosi hivatalnak hozzáállásukért.

A kiállítás óriási sikert aratott, a látogatókat kárpótoltuk a sokévi kimaradásért. Főként a gyermekeket, akik élőben láthatták a kiállítás fénypontját, a korábban csak filmekből vagy könyvekből ismert, csodálatos csokoládébarna alpaka házaspárt, de a törpenyuszik és a fürjek is népszerűek voltak. A baromfifajták közül nagy érdeklődés mutatkozott a hatalmas Brahma és a Cochin fajtyúkok iránt, rengeteg színváltozatban képviseltették magukat a kistestűek, illetve a törpetyúkok is, összesen 170 érkezett a helyszínre. Voltak ott pulykák, fácánok, többfajta kacsa is; a kétszázat meghaladó galambfajta közül kiemelném a magyar óriást, az erdélyi meg a székesfehérvári bukókat, de láthattunk székelyudvarhelyi pergő galambokat, és sorolhatnám a végtelenségig. A fajnyulak között dominált a német óriás, s nagy meglepetés volt az Erdélyben kitenyésztett székely nyúl, 98-at hoztak el a gazdák.

Kiállításunkra eljöttek a csíki, székelyudvarhelyi, kézdivásárhelyi tenyésztők, jöttek meghívottak a fogarasi egyesületből. Díszvendégeink voltak Magyarországról a Galamb-, Díszmadár- és Kisállattenyésztők Egyesületének elnökei Nagyatádról és Székesfehérvárról, valamint dr. Bárány István, a Magyar Galamb- és Kisállattenyésztők Országos Szövetsége Dísz­galamb Szakosztályának elnöke, akik elismerő díjakat hoztak a legifjabb kiállítók részére.

Bede Albert nyugdíjas tag