Leállítja Oroszország az ukrajnai energetikai létesítmények elleni támadásokat, az erre vonatkozó parancsot az orosz elnök már ki is adta a hadseregnek – egyebek mellett ebben állapodott meg Vlagyi­mir Putyin orosz elnök a Donald Trump amerikai elnökkel folytatott tegnapi telefonbeszélgetés során. Általános tűzszünet még nincs, de a tárgyalások folytatódnak.

Vlagyimir Putyin orosz elnök jelezte Donald Trump amerikai elnöknek, hogy támogatja az energetikai létesítmények elleni támadások azonnali leállítását és ki is adta a vonatkozó parancsot az orosz haderőnek. Az ukrán energetikai létesítmények elleni támadások leállításáról szóló döntés egyelőre 30 napra szól, a meghosszabbítás lehetőségével, eszerint Oroszország beszünteti a támadásokat Ukrajna erőművei, transzformátorállomásai, áramelosztó központjai ellen. Trump azt ígérte Putyinnak, hogy hasonló lépést tesz majd Ukrajna is, amely Oroszország olajfinomítóit és áramelosztó központjait támadja drónokkal.

Általános tűzszünetről tegnap estig nem érkezett bejelentés. A vezetők egyeztetettek viszont arról, hogy az energetikai létesítmények elleni támadások beszüntetése után a következő lépés a tűzszünet kiterjesztése lesz a Fekete-tengerre, ezután az általános tűzszünet részleteit dolgozzák ki, majd a békekötés fázisa jön. Oroszország és az Amerikai Egyesült Államok el is kezdi a következő kétoldalú találkozó megszervezését a Közel-Keleten, valószínűleg Szaúd-Arábiában.

Az orosz média beszámolói szerint Vlagyimir Putyin orosz elnök többször is hangsúlyozta Trumpnak, hogy olyan megoldást szeretne az orosz–ukrán konfliktusra, amely „megszünteti a kiváltó okait” a háborúnak és tartós békéhez vezet. Azt is hangsúlyozta, szerinte „kockázatai” vannak annak, hogy Kijev nem tárgyalóképes. Emellett Putyin úgy véli, Ukrajna nem fog tudni betartani semmilyen egyezményt, tűzszüneti megállapodást. Hangsúlyozta továbbá, hogy le kell állítani az ukrán lakosság mozgósítását és Ukrajna felfegyverzését, ha Amerika tűzszünetet akar. A RIA Novosztyi orosz hírügynökség beszámolója szerint Putyin azt is elmondta: az ukrajnai konfliktus békés lezárásához az szükséges, hogy minden külföldi katonai segélyt és hírszerzési segítséget le kell állítani Kijev irányába.

Trump és Putyin lehetséges gazdasági és biztonságpolitikai együttműködésről is egyeztetett az orosz sajtó szerint. Az előbbi főleg energiahordozókra, utóbbi pedig a Közel-Kelet stabilizációjára terjed ki. Emellett a két vezető tárgyalt a stratégiai fegyverek korlátozásáról is.

A Kreml azt közölte: a két vezető őszinte beszélgetést folytatott az orosz–ukrán háborúról. Az orosz elnöki hivatal szerint Putyin és Trump a két ország együttműködési lehetőségeiről beszélt gazdasági és energetikai területen. Emellett téma volt még a Vörös-tengeren, illetve a Fekete-tengeren való biztonságos kereskedelmi hajózás kérdése. Az első konkrét megegyezés az, hogy lesz egy általános fogolycsere Ukrajna és Oroszország közt holnap. 175–175 katona térhet haza. Putyin emellett köszönetet mondott Trumpnak, hogy a békéért dolgozik és jelezte azt is, hogy minden javaslatra nyitott.

Az eseményről tegnap este a Fehér Ház közleményben tájékoztatott. A Sky News összefoglalója szerint az amerikai elnöki hivatal hangsúlyozta: „A vezetők megállapodtak abban, hogy a béke felé való elmozdulás az energiára és az infrastruktúrára vonatkozó tűzszünettel, valamint a fekete-tengeri tűzszünet végrehajtásáról, az általános tűzszünetről és a tartós békéről szóló technikai tárgyalásokkal kezdődik”. A tárgyalások azonnal megkezdődnek a Közel-Keleten. A vezetők hosszasan beszéltek a Közel-Keletről mint a jövőbeli konfliktusok megelőzését célzó potenciális együttműködés régiójáról. A nukleáris fegyverekről is szó volt, a közlemény szerint a „stratégiai fegyverek” visszaszorításának szükségességéről tárgyaltak. A két állam közötti kapcsolatokat illetően „a két vezető egyetértett abban, hogy az Egyesült Államok és Oroszország közötti megerősített kétoldalú kapcsolatok jövője óriási előnyökkel jár. Ez magában foglalja a hatalmas gazdasági üzleteket és a geopolitikai stabilitást, ha a béke megvalósul” – fogalmaz az amerikai elnöki hivatal.