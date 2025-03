A Hunyadi sztárja, Kádár L. Gellért hazatért

A Kádár L. Gellérttel való, regisztrációhoz kötött találkozót Máthé Kincső, a Rádió GaGa műsorvezetője moderálta, és több mindenről faggatta a fiatal, 29 éves színészt, aki örömét fejezte ki, hogy a termen végignézve volt osztálytársai, tanárai és barátai arcát is felfedezte.

A Hunyadi Jánost alakító, korábban a marosvásárhelyi Tompa Miklós Társulat tagjaként színpadra lépő, jelenleg Budapesten élő színész elmondta: amióta reflektorfénybe került (sőt, a forgatás négy-öt éve alatt is) eléggé zajosan telt és telik számára az élet. „Most szokom azt, ami zajlik. Egyáltalán nem is tudom, hogy ehhez hozzá lehet-e szokni. Nagyon sok energia és impulzus ér kívülről, nagyon sok energia és idő megy el ezeknek az impulzusoknak a reakciójára, nagyon fárasztó. Sokszor a nap végén a legjobb az, ha lefeküdhetek, aludhatok és pihenhetek, hogy a következő napra újra energiát gyűjtsek” – válaszolt Máthé Kincső azon kérdésére, hogy miként telnek most a napjai. Épp a sok felkérés, közreműködés és interjú miatt ügynökséggel dolgozik, hiszen mióta a sorozatot műsorra tűzték a TV2-n, ezek száma megsokszorozódott.

Ami a Cannes-i ősbemutatót illeti, elmondta: mivel számára ez első alkalom volt, amikor pörgött a főcím, összeszorult a szíve és elérzékenyült.

Máthé Kincső azt is firtatta: milyen érzés elkerülni egy székelyföldi legénynek Budapestre, a pezsgés kellős közepébe, főleg annak tükrében, hogy a sorozat hatalmas visszhangot kapott. „Bár lehet, kellene, de nem olvasok kritikát. Március 8-án este kinyitottam egy cikket, és a második vagy harmadik sornál azt mondtam: itt álljak meg. Mert az írások épp nem a sorozatról szólnak, hanem teljesen más dolgok vannak belekeverve. Megtehetném, hogy elolvasom, beengedem a sorokat és hagyom, hogy hassanak a mondatok. Viszont az a valóság, hogy van a Hunyadi-sorozat, és vagyok én, Kádár L. Gellért, akinek van egy élete. És függetlenül attól, hogy nagyot robbant a sorozat, az élet megy tovább. Nem fekszem bele a sikerbe, bár nyilván jól esik, de tovább kell menni” – osztotta meg a felhajtással kapcsolatos gondolatait a színész.

A kevés szabadideje eltöltését illetően elmondta: vagy pihen, vagy leül a zongora mellé, vagy edz, vagy sakkozik. A fizikumára egyébként sokan felfigyeltek a filmnek köszönhetően, ez a sok edzésnek és teljes életmódváltásnak tudható be – mondotta.

A Hunyadi-sorozatot eléggé áthatja az erotika is, így adódott a kérdés: miként zajlott ezeknek a jeleneteknek a forgatása? „Azt kell tudni ezekről a jelenetekről, hogy zárt szettben vannak forgatva, csak azok az emberek vannak jelen, akiknek ott a helyük, így a rendező, operatőr, sminkesek. Le van minden koreografálva. Az, ami a képernyőn látható, az gyakorlatilag egy tánc, ami darabokra van szedve. A jelenetet egy úgynevezett intimitáskoordinátor jelenlétében veszik fel, ő mondja meg, hogy minek hogy kell kinéznie. Én sem forgattam ezelőtt ilyen jeleneteket. Ezek kapcsán voltak olyan kommentek, hogy de jó neked, ám őszintén mondva, nem jó érzés emberek előtt meztelen lenni, kiszolgáltatott helyzet. Úgy mondom ezt, hogy nem vagyok szégyenlős, nem okoz gondot egy edzőteremben átöltözni. De teljesen más egy ilyen jelenet, hiszen mikor benne vagy, az motoszkál benned, hogy akkor a többiek most mire gondolnak. Ez egy kemény munka, és lehet, hogy inkább a színésznőket kellene megkérdezni, mert ők talán még inkább ki vannak szolgáltatva. Nem úgy működik, hogy akkor nekiugrunk és kész, megvan, hiszen egy jelenetet több kameraállásból vesznek fel. Nem úgy működik, hogy én beleélem magam és megmutatom, mit tudok az ágyban, mivel ha véletlenül nem memorizálom a mozgást, akkor a következő kameraállást nem tudják majd összevágni. Ezért még ezeknél a jeleneteknél is megjelenik a koreográfia, amit valamennyire magáévá tesz a színész, átadja magát neki, és akkor már megjelenik valami a képernyőn” – vezette be a közönséget a forgatás kulisszatitkaiba.

Ami a terveit illeti: egyelőre más filmes felkérést nem kapott, viszont sok az interjúfelkérés, különböző tévés műsorokban való részvétel. „Konkrétumokról nem beszélhetek, de olyan dolgokkal szeretnék foglalkozni, melyek kihívást jelentenek számomra mind emberileg, mind szakmailag. Olyasmik vonzanak, amik rá tudnak mutatni bizonyos részeimre és ez által tudok fejlődni. Keresem azokat a dolgokat, amik fejlesztenek nemcsak színészileg, hanem minden téren” – vallotta be.

Hogy mit üzen a pályakezdőknek, akik ki akarnak törni? „Az a legfontosabb, hogy higgyél magadban, függetlenül attól, hogy ki mit mond, ki mit gondol. Én nagyon sokáig hittem másoknak, és a másoktól jött vélemény nem emelt, hanem épp degradált. Mindenki számára az legyen a legfontosabb, hogy mit gondol magáról. Én tudom, hogy mire vagyok képes, én fektettem ebbe időt és energiát. Hunyadi is arra emlékeztet engem, hogy az álmok és a célok eléréséhez a hit és az akarat mindennél fontosabb. Ilyen értelemben én itt kapcsolódom hozzá, ez a közös vonás. Ki kell törni a biztonságot nyújtó komfortzónából, le kell győzni a gyomorideget. Ha megjelenik valahol a félelem, akkor abba bele kell állni, foglalkozni és megoldani azt a helyzetet, ami szembejön” – fejtette ki.

A közönségtalálkozón kérdéseket is fel lehetett tenni Gellértnek, végül közös fotók készítésére és autogramkérésre is teret biztosítottak a szervezők.