A sepsiszentgyörgyi Tanulók Háza és a Love To Dance Egyesület csapata március 15-én Bukarestben versenyzett, ahol a DanceStar világbajnoki kvalifikációs megmérettetésen szerepelt. A fővárosban Nagy-Molnár Enikő tanítványai hat produkcióval léptek színpadra és négyszer állhattak dobogóra.

A sepsiszentgyörgyi táncosok büszkén tekinthetnek vissza az elmúlt időszakra, ugyanis a különböző korosztályokban és kategóriákban a Mega Crew, a Dancing Dolls és a Spicy Bomb mindenkit maga mögé utasítva diadalmaskodott, Konnát Barbara szólóban második lett, míg a One Beat az ötödik, Moroianu Timea pedig a hatodik helyen zárta a megmérettetést. Nagy-Molnár Enikő kiemelte, nagy megtiszteltetés számukra, hogy a Mega Crew formációt jelölték a világbajnokság gálaműsorára, ahol a részt vevő országok legjobb produkciói érdekeltek, ugyanakkor minden előadással a profi ligába szereztek indulási jogot.

A háromszéki táncoktató hozzátette, az elmúlt időszakban két rangos kvalifikációs viadalon is részt vettek. Ezek a Los Angelesben rendezendő World of Dance világbajnokság elődöntőinek számítottak, amelyeken szintén kiemelkedő eredményeket értek el. Romániában a Dancing Dolls 59 együttes közül a harmadik lett, míg Magyarországon a Mega Crew 44 csapatból a negyedik helyen végzett. Ezeken a versenyeken is mindegyik előadásuk vb-kvalifikációt nyert, amire nagyon büszkék, ugyanis a kemény munka mindig meghozza gyümölcsét. Köszöni a táncosok elhivatottságát és kitartását, illetve Imreh Ildikó és a szülők munkáját.

A sepsiszentgyörgyi táncosok: Bartha Csilla, Andreea-Beatrice Bernad, Coman Emilia Katalin, Czintos Anita Boglárka, Farkas Hanna, Gombos Andrea, Iancu Henrietta Judit, Imre Bernadett, Imreh Izabella, Koós Adrienn, Kocsis Tekla, Konnát Barbara, Laslo Renáta Brigitta, Moroianu Timea, Sylvester Henrietta Vanda, Todor Maja, Andreea-Mălina Urdă, Virág Lola, Zsigmond Zsanett. (miska)