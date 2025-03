Megszegték a részleges tűzszünetet

Több mint másfél órán keresztül tárgyalt telefonon Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnök kedd délután az orosz–ukrán háború rendezéséről, melynek keretében megegyeztek egy részleges tűzszünetben. Donald Trump szerint a telefonbeszélgetés „nagyon jó és eredményes volt”. „Megállapodtunk egy azonnali tűzszünetben minden energetikai infrastruktúra tekintetében, azzal a megállapodással, hogy a lehető leggyorsabban dolgozunk a teljes tűzszünet és végső soron ennek a szörnyű háborúnak a befejezése érdekében” – jelentette be az amerikai elnök. A TASZSZ orosz állami hírügynökség szerint Vlagyimir Putyin támogatta Donald Trump azon elképzelését, hogy Oroszország és Ukrajna 30 napig kölcsönösen tartózkodjon az energetikai létesítmények elleni csapásoktól. A hírügynökség szerint az orosz elnök ezt követően „ennek megfelelő parancsot adott a hadseregnek”. A Fehér Ház közleménye szerint megállapodás született arról is, hogy az energetikai célpontok támadásának felfüggesztése után technikai tárgyalások kezdődnek a „fekete-tengeri tűzszünetről”, amelyet a „teljes tűzszünetről és a tartós békéről” szóló tárgyalások követnek majd.

A derűlátó nyilatkozatok ellenére azonban a támadások folytatódtak, a felek egymást vádolják a részleges tűzszünet megsértésével. „Még ma este, Putyin Donald Trump amerikai elnökkel folytatott beszélgetése után is, amikor Putyin azt mondta, hogy állítólag parancsot adott az ukrán energiaszektor bombázásának leállítására, az éjszaka folyamán 150 drónt lőttek, többek között energetikai létesítményekre” – közölte Volodimir Zelenszkij ukrán elnök. Szerinte az oroszok a közlekedést, a kórházakat és a hétköznapi városi infrastruktúrát is támadták, „vagyis Putyin szavai nagyon különböznek a valóságtól”.

Eközben Oroszország is azzal vádolta meg Ukrajnát, hogy nem tartotta be a megállapodást. „Sajnos azt látjuk, hogy a kijevi rezsim részéről eddig nem történt viszonzás. Voltak kísérletek az energetikai infrastrukturális létesítményeink elleni támadásra, erről önök is tudnak” – mondta Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője. Az orosz védelmi minisztérium azzal vádolja Kijevet, hogy támadást indítottak egy, a Krasznodari területen található olajlétesítmény ellen, melynek következtében nagy kiterjedésű tűz keletkezett. Az objektumon a munkát felfüggesztették, mintegy harminc embert evakuáltak. Az oltásra 105 embert és 45 műszaki eszközt mozgósítottak. Az előzetes értesülések szerint a dróntámadásnak nem voltak sérültjei. Moszkva szerint az ukrán támadás célja az amerikai államfő békekezdeményezésének meghiúsítása volt.

Volodimir Zelenszkij Finnországban arról beszélt, hogy országa kész megosztani energetikai létesítményeinek listáját, hogy a tűzszüneti javaslatot végre lehessen hajtani. Az ukrán elnök úgy véli, hogy az Egyesült Államoknak kellene átvennie az ellenőrzést az energiaipari infrastruktúrát érintő tűzszünet ellen­őrzése felett. „Ma beszélni fogok Trump elnökkel, és megtárgyaljuk a következő lépéseket” – mondta az ukrán elnök Alexander Stubb finn elnökkel történő találkozóján. Volodimir Zelenszkij Finnországban azt is elmondta, hogy a következő szaúd-arábiai találkozón, amelyen a részleges tűzszünetről – beleértve a kritikus infrastruktúrát és a hajózás biztonságát – tárgyalnak, Ukrajnát katonai, energetikai, kikötői és polgári infrastrukturális szakértők fogják képviselni. (A hirado.hu nyomán)