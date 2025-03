A Havas Szezonzáró prog­ramjában két olyan versenyszám is szerepelt, amely Romániában nem kimondottan honos: a parallel szlalom és a síkrossz. Ennek ellenére a háromszéki klub sízői remekül helytálltak ezekben a kevésbé ismert szakágakban is. Kővári Kíra óriás-műlesiklásban kiváló teljesítményt nyújtva utasította maga mögé az élmezőnyt, amely egyben a magyar válogatott tagjait jelenti, így megérdemelten állhatott a dobogó legmagasabb fokára, ugyanakkor az összetett pályacsúcs is a nevéhez fűződik. Kővári Gerda (U14) szintén bravúros versenyzéssel diadalmaskodott egy rendkívül erős mezőnyben. Parallel szlalomban a Sport-All Sport Club mindhárom versenyzője bizonyított, ezúttal Kővári Gerda második, Kővári Kíra harmadik lett, míg Vass-Vitus Aba egy szoros küzdelemben ugyancsak a harmadik helyen végzett. Az idényzáró utolsó próbatétele a síkrossz volt, amely Kővári Gerda fölényét hozta, aki magabiztosan gyűjtötte be az első helyet, Vass-Vitus Aba pedig a tizedik helyen zárt. A rendkívül nehéz hóviszonyok ellenére a sportolók kitartásból és technikai tudásból jelesre vizsgáztak Murauban, méltó módon zárták a szezont és a Magyar Kupa-sorozatot a kevésbé ismert versenyszámokban is.

Eredmények, óriás-mű­lesiklás: * U16, lányok: 1. Kővári Kíra 1:33.70 perc, 2. Brózik Boglárka 1:34.30, 3. Pecsenka Sára 1:34.99 * U14, lányok: 1. Kővári Gerda 1:35.17, 2. Körtvélyesi Leila 1:36.74, 3. Budai Blanka 1:39.44. (miska)