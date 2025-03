Ciolacu bekeményít

„Saját szememmel akarom látni a valóságot, legyen az rossz vagy jó. Nem hívom fel előtte sem a minisztert, sem a polgármestert, sem az építő céget. De ígérem, hogy hatalmas nyomást fogok gyakorolni mindenkire, hogy fejezzük be ezeket a beruházásokat” – fogalmazott. Marcel Ciolacu beszámolt arról is, hogy a kormányülésen első olvasatban tárgyal a kormány több olyan javaslatot is, amelyek az országos helyreállítási tervbe (PNRR) foglalt mérföldkövek és célkitűzések teljesítését segítenék elő, hogy Románia maradéktalanul megkaphassa a helyreállítási alapból számára elkülönített összeget.