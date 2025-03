Államelnök kerestetik

Tizenegyen maradtak talpon a Cotroceni-palota felé tartó menetelésben, tizenöten elbuktak a selejtezőfutamban. A paletta így is színes és változatos. A tavalyi balul elsült próbálkozás után talán most sikerül érvényes és eredményes elnökválasztást szervezni Romániában.

Mint tavaly ősszel, most is vannak esélyesebbek, és akadnak szép számmal olyanok, akik csak a szavazatok megosztásáért, kalandvágyból vagy ki tudja, milyen érdek mentén indulnak, olyanok, akik pár százaléknál nagyobb támogatást nem tudnak begyűjteni, mégis újra meg újra próbálkoznak. Akárcsak akkor, most is az a tét, ki végez az első két hely valamelyikén, kinek van esélye bejutni a második fordulóba. És bár egyértelműnek tűnik a két oldal, hogy ki hova tartozik, a tavalyi történések után nem zárhatjuk ki most sem a meglepetéseket.

Jelen pillanatban úgy látszik, öten vannak, akik valós reménnyel indulnak neki az április 4-én kezdődő kampánynak. A magát demokratának, Európa-pártinak és nyugatbarátnak nevező oldalon Crin Antonescu, aki élvezi a kormánykoalíció támogatását, függetlenként szeretne nyerni Nicușor Dan, Bukarest népszerű főpolgármestere, az USR színeiben mérkőző Elena Lasconit pedig még tavalyi sikere élteti, második fordulóba jutása és majdnem nyertessé válása. Lasconi népszerűségét azonban most igen alacsonyra taksálják, s bár hős amazonként váltaná meg a világot, s váltaná le a jelenlegi politikai elitet, üzenetei felemásak, gyakran félrecsúsznak. Antonesu mögé felsorakozott a két nagy kormánypárt, a PNL és PSD, no meg az RMDSZ, megítélése mégis gyengécske, s nem segítik a támogató pártokon belüli és közötti viták sem, de lehúzza a múlt is, hogy annak a képviselője, amitől a választók nagy része szabadulni szeretne. Nicușor Dan az újat hirdeti, a fővárosban megvalósításai hitelesítik, ám Bukaresten kívül nem ismerik, s bár üzenetei kiegyensúlyozottak, okosak, nem biztos, hogy meggyőzik a vidéken élő széles tömegeket.

A versenyből kiiktatott Călin Georgescu örököse kíván lenni George Simion és Victor Ponta, mindketten a szélsőségesek táborát képviselnék, szuverenistának nevezik magukat, de inkább izolacionistának tekinthetőek. Georgescu őszi sikerén felbuzdulva, farvizén evickélnének be a Cotroceni-palotába, Simion rátapadt mentorára, teljes mellszélességgel kiállt mellette, Ponta pedig majmolni próbálja nem csak üzeneteit, de még népszerű TikTok-klipjeit is. Simion az AUR szavazóinak táborát bővítené Georgescu támogatóival, Ponta elsősorban a PSD-s tömeget célozza meg és bizonyára el is happolja egy részük szavazatát Crin Antonescu elől. Kettőjük közül az ér el nagyobb sikert, aki mellé Călin Georgescu nyíltan odaáll, és erre Simionnak van nagyobb esélye.

Mindkét oldalon oszlanak szépen a szavazatok, és a jelen állás szerint az öt közül bárkinek esélye lehet besétálni a végső, második fordulóba. Megtanultuk, a meglepetéseket sem zárhatjuk ki, de talán bízhatunk abban, hogy a román hatóságok is okultak a tavalyi történésekből és sikerül megakadályozniuk a törvénytelen kampányt. És talán reménykedhetünk abban is, hogy a megkérdőjelezhető segítség nélkül egyik utód sem tud felnőni a kétes, de karizmatikus Georgescu szintjére, nem bővül 50 százalék felettire a szélsőséges szavazók tábora, és májusban valamelyik demokratikus elveket valló jelölt arathatja le a babérokat. Rosszabb, mint Iohannis, egyikük sem lenne.

Fotó: Albert Levente