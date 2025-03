Előző írásunk

Az amerikai elnök, Donald Trump és az orosz, Vla­gyimir Putyin telefonon tárgyalt a békéről. Állítólag a beszélgetés őszinte volt. Nem tudom, felvétel készült-e róla, de ha létezik is, nem biztos, hogy nyilvánosságra hozzák, mert a telefonos társalgás alatt, gondolom, egyik is, másik is fintorgott, ahogy a telefonálók szoktak, amikor hazudnak egymásnak vagy titkolnak valamit egymás elől.