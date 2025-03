Könvbemutató

BIBÓK BEA pszichológus, szexuálpszichológus, párterapeuta, író Ellopott gyermekkor című könyvét mutatják be március 26-án, szerdán 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. Az eseményen a szerző beszélgetőtársa Szabó Eszter rádiós híszerkesztő. A Mathias Corvinus Collegium rendezvényére regisztrálás szükséges az esemény Facebook-oldalán található űrlap kitöltésével.

SALAMON FERENC Mit neked, utókor emlékül átadok című könyvét március 26-án, szerdán 18 órától Aldobolyban a református egyház közösségi termében mutatják be.

TAMÁS DÉNES sepsiszentgyörgyi próza- és esszéíró, költő legfrissebb, A lazacok szeretkezése című verskötetének bemutatóját Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében tartják március 27-én, csütörtökön 17 órától. A rendezvényen a szerző beszélgetőtársa Láng Zsolt marosvásárhelyi író lesz, elektromos gitáron közreműködik Tasnádi Miklós.

A KÖPEC PATAKÁTÓL AZ INN FOLYÓIG című, Benedek Pál székely határőr verses naplóját tartalmazó, a Zalánpatak Falumúzeumért Egyesület kiadásában megjelent kötetet mutatják be március 28-án, pénteken 18 órától a szörcsei imateremben, majd azt követi az 1918–1919-es Szörcsei Székely Hadosztály Bajtársak Egyesülete 107 éves zászlójának az avatása.

Színház

ANDREI MUREȘANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színházban David Lindsay-Abaire és Neil LaButem Hétköznapi emberek – Oameni obișnuiți című darabjának bemutatójára március 25-én és 26-án 19 órától kerül sor. A Vlad Massaci rendezésében színre vitt előadás bemutatója egybeesik a Sepsi Theater Show Case színházi eseménysorozat kezdetével, amely március 26. és április 3. között zajlik és mind a szélesebb közönségnek, mind pedig a színházi szakma képviselőinek szól. A teljes program elérhető a TAM Facebook-oldalán, jegyek az Eventim hálózatában kaphatók.

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház e heti játékrendje: március 27-én, csütörtökön 19 órától, a színházi világnapon a nagyteremben W. Shakespeare: A vihar, Bodó Viktor rendezésében – a Sepsi Theatre Show Case keretében (színpadra épített nézőtér, korhatár: 16 éven felülieknek, időtartam: 1 óra 50 perc, szünet nélkül); 29-én, szombaton 19 órától a nagyteremben W. Shakespeare: A vihar.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház március 29-én, szombaton 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Six out of Seven című produkcióját játssza, koreo­gráfus: Eoin Mac Donncha – a Sepsi Theatre Show Case keretében (időtartam: 75 perc, szünet nélkül).

JEGYEK a TÁSZ és M Studio előadásaira a központi jegyirodában és a biletmaster.ro oldalon kaphatók.

Zene

KÖKÉNY ATTILA énekes márciusi erdélyi koncertturnéja keretében Rakonczai Viktor zongoraművész és zenekaruk társaságában március 27-én, csütörtökön 19 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében lép fel. Jegyek a központi szervezőirodában, illetve az eventim.ro oldalon kaphatók.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház ma zárva tart. A keddi műsor: 16.15-től Mufasa: Az oroszlánkirály (magyarul beszélő), 16.30-tól Mágikus állatok iskolája 2. – Rejtélyes gödrök (románul beszélő), 18.30-tól Hogyan tudnék élni nélküled? (magyar zenés vígjáték) és Véletlenül írtam egy könyvet (magyar családi játékfilm), 20.30-tól Fekete táska (román feliratos), 20.30-tól Monsieur Aznavour (román feliratos); szerdán: 16 órától Paddington Peruban (magyarul beszélő), 16.30-tól Kutyák az Operában (románul beszélő), 18 órától Hófehérke (magyarul beszélő), 18.15-től Futni mentem (magyar romantikus vígjáték), 20 órától Véletlenül írtam egy könyvet (magyar családi játékfilm), 20.15-től Anora (román feliratos); csütörtökön: 16.30-tól Hófehérke magyarul beszélő és románul beszélő, 18.30-tól Hogyan tudnék élni nélküled? (magyar zenés vígjáték) és Az utolsó zsidó Párizsban (román feliratos – a Francia Filmfesztivál keretében), 20.15-től Grand Tour (román feliratos), 20.30-tól Tell Vilmos (magyar feliratos).

KOVÁSZNA. A Művelődési Központban szerdán 17 órától levetítik a Véletlenül írtam egy könyvet című magyar családi játékfilmet, majd közönségtalálkozóra kerül sor Mátray László színművésszel, a film egyik főszereplőjével. A jegy ára 20 lej, a diákjegy 10 lej, elővételben megvásárolható a Kovásznai Városi Művelődési Ház jegypénztárában. További információ a 0762 674 516-os telefonszámon.

Nyílt nap a rendőrségen

A Kovászna Megyei Rendőr-felügyelőség a Román Rendőrség fennállásának 203. évfordulója alkalmából nyílt napot tart ma 11–14 óra között Sepsiszentgyörgyön, az intézmény Grigore Bălan tábornok út 67. szám alatti új székhelyén. A standokon a mindennapi küldetések során használt berendezéseket, közlekedési oktatási műhelyeket és korszerű törvényszéki laboratóriumot is bemutatnak. A rendezvény mindenki számára nyitott.

Ingyenes ügyintézés Kisborosnyón és Nagyborosnyón

Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai március 25-én, kedden 16–17 óráig Kisborosnyón az iskola épületében, illetve 17–18 óráig Nagyborosnyón a polgármesteri hivatalban fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek összeállítják a magyar állampolgársági kérelmüket, segítenek a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérvényezésében, illetve anyasági és életkezdési támogatással kapcsolatos kérdésekben.

Hitvilág

AZ ÉLET NAPJA ÁRKOSON. Az Irgalmasság Anyja Kismamaotthon Gyümölcsoltó Boldogasszony kápolnájának búcsús ünnepi szentmiséjét március 25-én, kedden 11 órától ft. Tódor Attila kézdiszentkereszti (pojáni) plébános mutatja be.

GYÜMÖLCSOLTÓ BOLDOG­ASSZONY ÖKUMENIKUS KÁPOLNA. Idén tízéves a csinódi Gyümölcsoltó Boldogasszony ökumenikus kápolna. Búcsúját március 25-én 11 órától tartják. Felhívják a zarándokok figyelmét, hogy öltözzenek téliesen és húzzanak vízálló lábbelit. (Sepsiszéki Nagy Balázs és családja, telefon: 0760 779 835)

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Nicolae Iorga utcai Dr. Max patika (0267 312 049) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Dr. Max gyógyszertár (0752 168 734) tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma és kedden Árkoson, szerdán Gidófalván és Étfalvazoltánban, csütörtökön Angyaloson és Fotosmartonoson, pénteken Sepsibodokon. Honlap: tega.ro.

VÍZELZÁRÁS. A sepsiszentkirályi ivóvízvezeték csatlakozási munkálatai miatt március 25-én, kedden 8–17 óráig Illyefalván, Sepsiszentkirályban és Aldobolyban szünetel az ivóvízellátás.

TISZTÍTÓ MOSATÁS. A Közüzemek Rt. március 25-én és 26-án 8–15 óráig tisztító mosatást végez a bodoki ivóvízhálózaton a hálózat megfelelő működése, az ihatósági paraméterek biztosítása érdekében. A mosatás ideje alatt a kutakból a megszokottnál több vizet termelnek ki és az ivóvíztartályból is több vízet fognak elhasználni, de az elmosatott vízmennyiség költségei nem a fogyasztókat terheli. A jelzett időszakban nyomás- és hozamproblémák jelentkezhetnek, s kérik a lakosokat, hogy fordítsanak fokozott figyelmet a háztartási gépek s egyéb vízfelhasználó műszaki eszközök használatára. Amennyiben problémákat tapasztalnak a vízellátásban vagy a víz minőségében, kérik, hogy a 0744 326 104-es vagy 0267 315 393-as telefonszámon jelentsék be.

ÚTLEZÁRÁS SUGÁSFÜRDŐ FELÉ. A Crono CV Auto Club ma és 25-én, kedden 9 és 18 óra között méréseket és műszaki beállításokat végez a versenyautókkal a sugásfürdői úton, ezért lezárják az útszakaszt. A lezárást időközönként feloldják: 10.30–10.45-ig, 12.30–12.45-ig, 14.30–14.45-ig, 16.30–16.45-ig. Tilos a járművekkel az út szélén megállni vagy parkolni, tilos a biciklizés is. Érdeklődni a 0740 944 841-es telefonon lehet.