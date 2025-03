NYITÁS COTROCENI-BEN. Megnyitották a nagyközönség előtt Bukarestben az elnöki hivatal székhelyéül is szolgáló Cotroceni-palotát, amely ezentúl minden hétvégén látogatható lesz – közölte az intézmény.

A 15 hektáros park által övezett, eklektikus stílusú épületegyüttest a román királyság első uralkodója, I. Károly építtette 1893-ban, a több szakaszban kibővített palota I. Ferdinánd 1914-es megkoronázása után királyi rezidenciaként szolgált. A palotát a kommunista hatalom 1950-ben úttörőházzá alakította. 1976-ban bezárták, és Nicolae Ceaușescu parancsára nagyszabású, több mint egy évtizedig tartó restaurálási és bővítési munkálatok kezdődtek, hogy állami protokollingatlanná, nemzetközi találkozók helyszínévé, magas rangú külföldi látogatók vendégházává alakítsák. A kommunista rendszert megdöntő 1989-es forradalom után a Cotroceni-palota új épületrészébe költözött a köztársasági elnöki hivatal. (Agerpres)

FEKETE SZOMBAT. Szombaton a rendőrök több mint 700 járművezetőnek vonták be a jogosítványát, 68-nak alkohol, 25-nek drog hatása alatt történő vezetés miatt – számolt be a belügyminisztérium. A közlemény szerint 481 autónak vonták be a forgalmi engedélyét, mert a műszaki állapotuk miatt veszélyeztették a forgalom biztonságát. A rendőrök ugyanakkor 14 jogosítvány nélkül vezető sofőrt szűrtek ki a forgalomban. (Agerpres)