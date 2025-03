Az ambíciósan kezdő sepsiszentgyörgyi csapat vasárnap az első félidőben öt góllal is vezetett, azonban a szünet után a hibátlan listavezető Galaci CSM fordítani tudott, végül pedig a papírformát igazolva 28–22-re győzött a Szabó Kati Sportcsarnokban a női másodosztályú kézilabda-bajnokság felsőházi rájátszásának ötödik fordulójában. A zöld-fehér mezesek március 29-én, szombaton a CSU Știința Bukarest otthonában játszanak.

Remekül kezdett a háromszéki csapat, némi meglepetésre a vendégek csak a 3. percben találtak először a hálóba (2–1). Carmen Cartaș együttese a bravúros kapusteljesítményre alapozva a folytatásban is tartotta a lépést tapasztalt ellenfelével, amelynek a megingását kihasználva a 16. percre komolyabb előnyt épített ki (10–5). Ekkor Carmen Balaban vezetőedző időt kért, hogy alakulata ezáltal megszakíthassa a házigazdák lendületét, ami sikerült, hiszen a szünethez közeledve egyenlített a Duna-parti gárda (12–12). A lendületesen játszó zöld-fehér mezesek nem csüggedtek, a hátralévő időben Iulia Bîță kétszer is beköszönt, így csapata előnyben zárta az első félidőt (14–13). A második felvonást a listavezető indította jobban, ráadásul a sepsiszentgyörgyi együttes egy elhúzódó rövidzárlat miatt a 48. percig nem szerzett újabb találatot, ennélfogva a moldvai alakulat elhúzott (17–23). A tizenkét percig tartó gólcsendet végül Iulia Bîță törte meg, majd a hajrában Denisa Pavel háromszor is eredményes volt, azonban az élvonalba jutásra hajtó Galac magabiztos győzelméhez nem férhetett kétség (22–28). A Sepsi-SIC negyedik mérkőzését vesztette el a felsőházi rájátszásban, míg az éllovas ötödször diadalmaskodott.

A-divízió, felsőházi rájátszás, 5. forduló: Sepsi-SIC–Galaci CSM 22–28 (14–13).

Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok. Vezette: Viorel Radu és Răzvan Vișan. Sepsi-SIC: Andrei – Damian 1, Rău, Banu 3, Bârlă, Bîță 6, Gheorghe 4. Cserék: Demeter (kapus), Márton, Lupișcă 1, Pavel 6 (2), Pintilescu, Stan, Ghinea, Solymosi 1, Constantinescu. Vezetőedző: Carmen Cartaș. Galac: Micu – Merla 2, Bichir 2 (1), Prescura 7 (1), Marcu 1, Eiler 1, Dabevska 1. Cserék: Petre (kapus), Kojić 3 (2), Lazar, Chiriac, Ichim 2, Manolachi, Radayeva 6, Milić 1, Sandu 2. Vezetőedző: Carmen Balaban. Kiállítások: 8, illetve 6 perc. Hétméteresek: 2/4, illetve 4/7.

További eredmények, playoff, 5. forduló: Kolozsvári CSU–CSM Roman 26–26, CSU Știința Bukarest–Nagyváradi CSU 44–27, CSM Unirea Slobozia–CS Județean Prahova 26–33.