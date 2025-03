Több mint 250 birkózó részvételével tartották meg szombaton és vasárnap a sportiskolás bajnokság országos döntőjét, amelyen a Sepsi ISK tíz sportolója is részt vett. A megyeszékhelyiek (edzők: Hatos Péter, Kertész Dávid, Kertész Mátyás) érmekért utaztak Krassó-Szörény megyébe, és végül két második, egy harmadik, egy negyedik, valamint három ötödik helyezéssel tértek haza. A sepsiszentgyörgyiek legjobb eredménye Ilyés Szabolcs és Victor Dumitru nevéhez fűződik, mindketten a dobogó második fokára állhattak fel. A 60 kilogrammos súlycsoportban érdekelt Ilyés és a 100 kilogrammos kategóriában szőnyegre lépő Dumitru is bejutott a fináléba, ám ott vereséget szenvedtek, így végül ezüstéremmel vigasztalódtak. Harmadik lett Pál Alpár, aki a 48 kilogrammosok viadalán megnyerte a kisdöntőjét, és egy jól megérdemelt éremmel zárta hétvégi kiszállását. Éppen csak lemaradt a pódiumról Urszuly Gyopár, aki a 65 kilogrammos birkózók versenyében negyedik lett. A szentgyörgyiek Varga Maya (46 kg), Sándor Tímea (49 kg) és Baga Zsolt (55 kg) révén három ötödik helyezést is bezsebeltek. Bár helyezés nélkül fejezték be a resicai erőpróbát, a Sepsi ISK többi csapattagja – Szakács Anita, Ilies Anita és Ilyés Hunor – küzdeni akarásával kitűnt a népes mezőnyből.

„Ahhoz képest, hogy hány döntőt vívtunk, kevés a két ezüst- és az egy bronz­érmünk. Úgy vágtunk neki ennek a versenynek, hogy legalább szerzünk egy bajnoki címet. Másképpen alakultak a mérkőzések, a gyerekek elizgulták a meccseket, ám így is büszke vagyok rájuk” – nyilatkozta Kertész Dávid, a Sepsi ISK edzője. (t)