A lakosság megfélemlítésével vádolják a belügyminisztert

Egyszerű indítványt nyújt be a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) Cătălin Predoiu ellen; a belügyminisztert a lakosság megfélemlítésével vádolja az ellenzéki párt. Az indítvány benyújtásáról Mihai Enache, az AUR képviselőházi frakcióvezetője számolt be tegnapi parlamenti sajtótájékoztatóján.

Közlése szerint az AUR azt rója fel a belügyminiszternek, hogy a TikTokon és más közösségi oldalakon politikai tartalmakat terjesztő egyes influenszereket – például a Călin Georgescu volt elnökjelölt kampányát finanszírozó Bogdan Peşchirt – „elhurcoltak otthonukból” és „nyilvánosan megaláztak”. Enache szerint az influenszerekkel szembeni hatósági fellépés célja a szavazók megfélemlítése, és a belügyminiszter helytelenül jár el, amikor „rendőrséget küld azokra, akik a közösségi oldalakon hangot adnak politikai nézeteiknek”.

Az AUR frakcióvezetője a román állampolgárok amerikai vízummentességének késlekedését is számon akarja kérni Predoiun. Szerinte a belügyminiszternek el kell magyaráznia, hogy valóban az USA és Mexikó határainál zajló emberkereskedelem okolható-e a Tump-kormányzat lépéséért.

Sebastian Burduja energiaügyi miniszter ellen is egyszerű indítványt szándékszik benyújtani az AUR, Petrişor Peiu, a párt szenátusi frakcióvezetője, mert a tárcavezető „hozzá nem értő, rövidlátó politikája” miatt az ország nem termel elegendő villamos energiát. A szenátor emlékeztetett arra, hogy a radnóti hőerőmű még nem épült meg, nem indultak meg a tarnicai erőmű beruházásai, és még mindig érvényben van a rendelet, amely szerint 2026. január 1-ig be kell zárni az Olténiai Energiakomplexum összes lignitbányáját és hőerőművét. Emellett szerinte a miniszter engedélyezte nagy mennyiségű gáz exportálását a hazai fogyasztás biztosítása nélkül. Az AUR frakcióvezetője azt is felrótta Sebastian Burdujának, hogy tavaly novemberben szinte kiürültek az ország gáztartalékai, valamint azt, hogy az energiaügyi minisztérium „hatalmas” összegű szerződéseket kötött a cernavodai atomerőmű 3-as és 4-es reaktorának megépítésére közbeszerzési eljárás nélkül.