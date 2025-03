A háromszéki egyesület táncosai csapatban és egyéni számokban is színpadra léptek. Székely Adrienn és Kajcsa Nicole párosa a junior korcsoportban végzett az első helyen. A Fülöp Zsófia, Giráncsi Dorka, Kajcsa Nicole Vivien, Szakács-Dálnoki Kriszta, Székely Adrienn, Szőcs Petra Kincső, Ruzsa Andrea Patrícia és Varga Zsanett Dóra alkotta Z Tribe a dobogó második fokára állhatott, akárcsak a Bálint Nóra, Bíró Hanna, Daragics Nóra, David Dóra Bernadett, Domokos Gyopár Boróka, Riana Doru, Alessia Groza, Iacob Emma, Lovász Dóra, Molnár Zenkő, Német Dorka, Préda Zsanett és Puscas Nóra összetételű Zun!vers. Ezt követően a sepsiszentgyörgyi együttes sportolói a Hip hop kategóriában is próbára tették magukat. Dávid Dóra a második, Varga Zsanett a harmadik helyen fejezte be az egy-egy elleni megmérettetést. A kettő-kettő elleni küzdelmeket Molnár Zenkő és Iacob Emma, valamint Dávid Dóra és Lovász Dóra ezüstéremmel zárta, Bálint Nóra és Német Dorka, illetve Daragics Nóra és Ilyés Seila bronzérmet szerzett. Vass-Vitus Kinga szakosztályvezető és Sándor Lilla felkészítő oktató köszöni Paul Gheorghe, Kelemen Ida, Nagy Tímea és Bartók Ildikó hozzájárulását. Utóbbi három az erőnléti és akrobatikai edzések, a kortárs tánctechnika terén, illetve a fellépőruhák elkészítésében segített. (miska)