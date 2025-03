Könyvbemutató Sepsiszentgyörgyön – Tamás Dénes: A lazacok szeretkezése

Tamás Dénes 1975-ben született Rétyen, a csíkszeredai Sapientia EMTE kommunikáció szakának tanára. Esszéivel, prózáival, kritikáival, verseivel rendszeresen jelen van a magyar irodalmi közléstérben. Eddig megjelent kötetei: Honfoglaló esszék, 2013; Minden egész, 2016; Az élő ház, 2019; Rémegyszerű versek, 2020; Könyvjelzők, 2020; A tó, 2024; A lazacok szeretkezése, 2025.

A budapesti Napkút Kiadónál idén februárban megjelent verskötetről így vélekedik Markó Béla annak fülszövegében: „(…) Egy verseskönyvbe általában hol itt, hol ott lapozok bele. És van úgy, hogy a legutolsó verset olvasom el először. Hiszen minden vers önálló egész, és az olvasó szabadon járhat-kelhet ide-oda a könyvben. Tamás Dénes kötetét is lehet ilyenformán olvasni természetesen, teljes élményt nyújt mindegyik darabja. Sokféle válság van ma körülöttünk, egyesek szerint a költészet sincsen túl jó állapotban. Ehhez képest megnyugtató érzés, hogy Tamás Dénes pontosan tudja, mire való a vers. Személyes és szenvedélyes poézist művel, folyamatosan önmagát keresi a külvilágban, vagyis a szerelmes társban, a hazában, a végtelen óceánban, egy fában vagy éppen Istenben. Más szóval mindenben, ami fontos számunkra. Mert az igazi költészet tulajdonképpen annak a felismerése, hogy mi magunk is csak metaforák vagyunk. Metaforái valami rajtunk kívülinek. Akárcsak minden igazi költő, Tamás Dénes képes érzékletessé, sőt érzékivé tenni a legelvontabb gondolatot is. (…) Beismerem, eltértem eddigi szokásomtól, és úgy olvastam elejétől végéig, mint egy érdekfeszítő krimit. De a végét nem árulom el persze. Az egészről pedig még csak annyit: hiteles versek.”