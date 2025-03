Színházi világnap a Tamási Áron Színházban

Előadások

10 és 12 órától A mindent látó királylány című bábelőadással indul a világnapi program, mely Az aranytulipán című magyar népmese színpadi adaptációja. „Van egy birodalom, és van benne egy égszínkék szemű királylány, aki mostanság meglehetősen rosszkedvű” – vázolják a mese alaphelyzetét az alkotók. A királyság erdeje egyre nagyobb, és úgy tűnik, nem akad olyan kérő, aki ki tudná állni azt az egyszerű próbát, amelyet gyerekkora óta ismer mindenki: elbújni. Úgy elbújni, hogy a királylány meg ne találja. Talán már nincs is több kérő a birodalomban. Csak egy kertész járja az erdőket, őt viszont csak a kék tulipánok érdeklik. Meg egy kicsit a királylány kék szemei is... Az előadás rendezője Fodor Orsolya, előadja: Dávid Péter és Pánczél Kata.

19 órától a Tamási Áron Színház és az Andrei Mureșanu Színház második alkalommal megszervezett Sepsi Theatre ShowCase nevű elő­adás-sorozata részeként láthatja a közönség Shakespeare A vihar című darabját Bodó Viktor rendezésében a nagyterem színpadán. Egész életművét betetőző darabjában Shakespeare azt kutatja, vajon volt-e értelme mindannak, amit a valóságot leképező színpadon alkotott. Föl-alá járkált az időben, végigélt korokat, jellemeket, magára próbált minden maszkot, de bármilyen sokat tudott hatalomról, szerelemről, történelemről, emberlétről, a természet erőivel szemben tehetetlen maradt. Vajon mennyi esélye van a művészetnek megváltoztatni a világot? Megtalálhatja-e az ember a boldogságot, ha menekül a valóság elől? Tudjuk-e, hogy hol a határ az életünkben a valóság és képzelet között? A múlt század egyik leghíresebb rendezője, Giorgio Strehler szerint ez a mű az európai színjátszás szíve, kiölhetetlen magja, „az élő bizalom, hogy a színház képes visszaadni az emberi közösségnek azt, amit annyiszor elveszíteni látszott: a létezés és az emberi együttélés ér­telmét”.

Színészkávézó és nyílt próba

12 órakor Színészkávézóvá alakul a Tamási Áron Színházban működő Vendelin étterem, ahol minden asztalnál más-más színész várja a velük barátkozni kívánó, a személyük vagy a színház iránt érdeklődő nézőket. Göllner Boróka, Kolcsár József, Kovács Kati, Mátray László, Nagy-Kopeczky Kristóf, Szalma Hajnalka, Varsányi Szabolcs és Vass Zsuzsanna lesznek a házigazdák, akikkel bárki társaloghat egy homokóra által meghatározott ideig, ezáltal betekintést nyerve a színházcsinálás boszorkánykonyhájába, vagy akár a művészek magánéletébe is, már amennyiben ők hajlandóak az erre vonatkozó kérdésekre is válaszolni. A beszélgetés természetesen ingyenes, a vendégeknek csak saját kávéikat, fogyasztásukat kell kifizetniük.

Kora délután, 14 órától Pignitzky Gellért most készülő, Determinált című új egyéni előadásának nyílt próbáját tekintheti meg a közönség a színház előcsarnokából nyíló Üvegteremben, ahol a színművész mesélni is fog az előadás elkészítésének körülményeiről. A produkció József Attila életét kívánja bemutatni a költő Szabad ötletek jegyzéke című pszichoanalitikus naplója, versei és más tanulmányai nyomán, illetve azt is megpróbálja körüljárni, hogy milyen nehézségekkel kell megküzdenie egy fiúnak a férfivá válása során úgy, hogy nem rendelkezik semmiféle érzelmi biztonsággal. József Attila személyiségzavarának kialakulásához sok minden hozzájárulhatott: édesapja alkoholizmusban szenvedett és korán elhagyta a családot, édesanyja depressziós volt, több szeretett személyt is elveszített gyermekkorában, állandóan szorongott, és mérhetetlenül vágyott a szeretetre, de szinte senkivel sem tudott biztonságot jelentő kapcsolatot kialakítani...

Kiállítás és koncert

18 órától Bagossy Levente Jászai Mari-díjas díszlettervező díszlet-makett kiállításának megnyitójára kerül sor a színház előcsarnokában. Bagossy Levente 1968-ban született Dombóváron. Tanulmányait a Pécsi Művészeti Szakközépiskola, majd a Magyar Képzőművészeti Egyetem tervező­grafika szakán végezte, 1996-ban diplomázott. Első díszletei az egykori Pécsi Kisszínháznak készültek, majd a pécsi, kecskeméti, szegedi és nyíregyházi színházaknak is dolgozott. Ismertebb munkái a fővárosi Centrál Színházhoz, a Katona József Színházhoz, az Örkény Színházhoz és a Radnóti Színházhoz kötődnek. A kiállítás a bukaresti és a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet és a Magyar Művészeti Akadémia partnerségében valósult meg, és több fontos rendezvényen is bemutatták már Bukarestben, Temesváron, Aradon, Nagyváradon és más erdélyi nagyvárosokban. A megnyitón Kósa András László, a bukaresti Magyar Kulturális Intézet vezetője mutatja be az érdeklődőknek a neves alkotó színpadterveit.

Mi más lenne alkalmasabb a világnapi eseménysorozat lezárására, mint a Tamási Áron Színház színészzenekarának koncertje? A Tesztoszteron Zenei Alakulat „zenei(leg) alakul(g)ató” legújabb produkcióját a Bábel Kiskultúrban láthatják-hallhatják az érdeklődők az esti előadás után, 22.30-tól. Éppen tizenkét évvel ezelőtt, 2013 színházi világnapján tartotta első koncertjét a Nagy Alfréd, Zakariás Zalán, Márton Lóránt László és Kolcsár József által alapított Tesztoszteron színészzenekar, melynek azóta több nagy sikerű fellépése is volt, de Nagy Alfréd halála után néhány évig szünetelt a zenekar tevékenysége. Idén szilveszter előestéjén újra mikrofon elé álltak a színészek, és megszólaltak a hangszereik, azonban kissé más formában: vendégzenészek közreműködésével, előadászenékre építve a produkciót. A mostani felállás és repertoár is a régi, bulis változat lesz a tőlük már megszokott játékos előadásmódban. A zenekar tagjai: Kolcsár József, Kónya-Ütő Bence, Fekete Zsolt, Márton Lóránt László és Zakariás Zalán, aki jelenleg a Győri Nemzeti Színház művészeti vezetője. További fellépők: D. Albu Annamária, Erdei Gábor, Korodi Janka, Nagy-Ko­peczky Kristóf és Szakács László. (nbs)