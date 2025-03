Az elmúlt hét végén a bukaresti Rapid Sportcsarnokban rendezték meg az asztaliteniszezők egyéni országos bajnokságát. A népes mezőnyű viadalnak volt hat háromszéki versenyzője is, közülük a legjobb eredményt a sepsiszentgyörgyi Teodora Simon érte el, aki az Újszentesi SK színeiben az első tizenhat között zárta a fővárosi erőpróbát.

A kézdivásárhelyi Nagy Mózes SK három ifjúsági játékossal – Canea-Kocsis András, Urus Kristóf és Márton Ádám – vett részt az egyéni országos bajnokságon. Számukra egyértelműen a tapasztalatszerzés volt a legfontosabb Bukarestben, ahol párosban és vegyes párosban a legjobb 64 között fejezték be a versenyt. Egyéniben Canea-Kocsis és Urus is túljutott a selejtezőcsoportján, mindkettőjüket rapidos játékos búcsúztatta a legjobb 64 között: előbbit Florin Spelbuș, utóbbit pedig a végső győzelmet begyűjtő Iulian Chiriță győzte le. Márton sajnos két vereséggel a harmadik helyen zárta csoportját. A Baróti VSC képviseletében Adrian Toma is érdekelt volt a hétvégi országoson. Az erdővidéki pingpongozó három magabiztos győzelemmel zárta a csoportküzdelmeket, de a főtábla első körében kikapott az Ardex Botoșani sportolójától, Cătălin Șumănarutól. A Sepsi ISK játékosa, Bokor Zoltán egy győzelemmel és egy vereséggel csoportjában a második helyen végzett, a legjobb 64 között pedig a Bukaresti Steaua kiválósága, a megyeszékhelyi Sepsi-SIC egykori asztaliteniszezője, Dragoș Bujor győzte le.

A legjobb háromszéki eredményt a sepsiszentgyörgyi Teodora Simon érte el, aki az Újszentesi SK színeiben ragadott ütőt: sportolónk három sima győzelemmel az első helyen zárta selejtezőcsoportját, majd túljutott a 32-es főtábla első körén, a legjobb tizenhat között azonban a Besztercei Gloriát képviselő Ioana Sîngeorzan búcsúztatta. (t)