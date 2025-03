Megépülhet az 1989-es forradalom múzeuma

A Temesváron kirobbant 1989-es antikommunista forradalomnak emléket állító korszerű, interaktív múzeum a katonai parancsnokság egykori székhelyének udvarán épül fel. A Jenő herceg téri (Piața Libertății) épületegyüttest a védelmi tárca már korábban átengedte e célból a kulturális minisztériumnak. A temesvári projektet a kulturális tárca valósítja meg, és az anyagi fedezet is biztosított – mondta Dominic Fritz polgármester az önkormányzati testület online is közvetített ülésén. A városvezetés teljes mellszélességgel támogatja a projektet, az övezeti városrendezési terv elfogadásával elősegítik a tervezési folyamat befejezését, a kivitelezés elkezdését – tette hozzá. A projekt keretében egy modern épületszárnyat emelnek a múzeum számára az egykori kaszárnya udvarán, míg a régi, felújított épületben időszakos kiállításokat szerveznek – részletezte az elöljáró, aki szerint az udvart több utca irányába is megnyitják. Dominic Fritz az önkormányzati ülésen örömének adott hangot, hogy a városvezetés végre elérkezett „ehhez a pillanathoz”. Reményét fejezte ki, hogy hamarosan építőteleppé válik a helyszín, és több mint 35 évvel a forradalom után Romániának lesz egy múzeuma, ahol méltó módon lehet majd emlékezni az 1989-es történelmi eseményekre.

A katonai parancsnokság épületét az Osztrák–Magyar Monarchia idején is katonai célokra használták, majd az 1920-as évektől a román hadsereg székhelye volt. A lepusztult állapotban levő katonai létesítményt először a Temes megyei önkormányzat akarta átvenni múzeumlétesítés céljából, de végül a kulturális minisztérium kapta meg, és a kormány biztosítja a felújítás költségeit. A forradalom emlékmúzeuma az Európai Beruházási Bank finanszírozásával valósul meg, a beruházást több mint 16 millió euróra becsülik. A felépítendő múzeum a városvezetés által kezdeményezett Forradalom Útvonalával közösen próbálja majd jobban láttatni Temesvár „forradalmi identitását”. Az ezután kialakítandó útvonal 1989 decemberének „forró helyszínein” vezet végig, melyeket úgy alakítanak át, hogy a forradalom eseményeire emlékeztessék a turistákat, lakosokat. Az uniós forrásokból finanszírozott projekt kilenc temesvári közteret érint.