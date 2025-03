Tüntetések Bukarestben

Két tüntetés is volt tegnap Bukarestben: az egyiket Călin Georgescu születésnapjára hívták össze engedély nélkül, a másikat az AUR szervezte.

Az első tüntetésen több százan gyűltek össze a parlament előtti Alkotmány téren, román zászlókat lengetve, vuvuzelákat fújva, kormányellenes üzeneteket skandálva és tisztességes választásokat követelve. Többen Vissza a második fordulót, illetve Călin Georgescu elnök feliratú plakátokat tartottak a magasba. A résztvevők között a rendőrség egy körözött személyt is azonosított, egy másik tüntetőt pedig azért kísértek be az őrsre, mert a piros-sárga-kék zászlóján legionárius jelképek voltak. Maga Călin Georgescu nem vett részt a tüntetésen, nem is üzent a híveinek.

A második tüntetést a kormánypalota előtti Győzelem térre hívta össze az AUR, ez megkapta a szükséges jóváhagyásokat. A többórás megmozduláson néhány ezren jelentek meg, vuvuzelákat fújtak, zászlókat lengettek és tisztességes választásokat követeltek.