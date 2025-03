Tömbházat építtetne a baróti önkormányzat

Kétemeletes, beépített tetőteres tömbházlakás építésére nyújt be pályázatot a baróti városháza – döntött keddi ülésén a képviselő-testület. Az állam az Országos Befektetési Társaságon keresztül 17,9 millió lejt biztosít az építkezéshez, az önkormányzatnak saját hozzájárulásaként 1,75 millió lejből a közművek bevezetését kell megoldania.

Benedek-Huszár János polgármester egészségügyi okokból hiányzott az ülésről, helyette Szakács László alpolgármester ismertette a tervezetet. Mint mondotta, a telek, a hely adott, néhány éve épp ilyen célból vásárolta meg az önkormányzat a Víz utca és a 122-es megyei út felől is megközelíthető szomszédos telkeket.

A tervezett tömbház 644 négyzetméter alapterületű lesz, a földszinten, a két emeleten és a beépített tetőtérben kialakított harminckét lakás hasznos területe 2573 négyzetmétert tesz majd ki. A lakások közül egy szükséglakás lesz. (A hónap közepén tartott ülésen a polgármester még két szükséglakásról beszélt, a mostani ülésen magyarázat nem hangzott el annak kapcsán, mi változott időközben – szerk. megj.) Szakács László a beruházás megvalósításának becsült költségét 17,9 millió lejre, az önrészt 1,75 millió lejre értékelte.

Velencei Piroska (MPE) az önrész nagyságára kérdezett rá: honnan lesz ennyi pénze az önkormányzatnak? Jelenleg nem úgy néz ki, mintha lenne: a sportpálya elhanyagolt, az utcák, járdák járhatatlanok. „Nem az elkövetkező hónapokban, sőt, nem is idén kell kitenni a pénzt, hanem a következő években, míg épül a tömbház” – felelt a felvetésre az alpolgármester, és bővebb válaszért a polgármesterhez irányította a helyi képviselőt.

Kisgyörgy Tünde (MPE) szintén a város rendelkezésére álló pénzre kérdezett rá. Az alpolgármester szerint, ha az épületet akarják, akkor annak közművekkel való ellátását (víz-, szenny­víz-, csatornahálózatra való bekötését, árammal való ellátását) meg kell oldaniuk. A polgáriakat képviselő tanácstag úgy fogalmazott, attól tart, a város túlvállalja magát: tömbházat építenek, bányairodát vásárolnak, azt felújítanák, és utakat túrnak fel. Jó lenne, ha végre valami elkezdett munkát be is fejeznének, mert szerinte Barót most annyira fel van dúlva, mintha háborús környezetben helyezkedne el.

A tervezetet Velencei Piroska tartózkodása mellett fogadta el a testület.