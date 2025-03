A bajnoki címvédő és a rájátszást vezető Galaci United komolyan vette a dolgát Sepsiszentgyörgyön, és a csapat vezetőedzője, a brazil Eder Fabiano a legerősebb ötösét küldte pályára a házigazda Sepsi-SIC ellen. Ennek tükrében villámrajtot is vettek a vendégek, hiszen az első támadásuk végén André S. a bal kapufa tövéből kotorta a hálóba a labdát (0–1). A gyorsan kapott góltól nem esett össze a hazai gárda, és egymás után két ziccerünk is kimaradt. A 4. percben Crăciun estében kézzel állította meg a kapuba tartó lasztit, a megítélt büntetőt Kanyó értékesítette (1–1). A kihagyott lehetőségeinkre előbb Alan S., majd a duplázó André S. és Crișan felelt egy-egy góllal (1–4), a szünet előtti percekben pedig Cojocaru is beköszönt a kapunkba (1–5).

A Sepsi-SIC a második félidőben is felvette a kesztyűt a galaci alakulattal, ám két óriási Szőcs-helyzet után André S. harmadszor is eredményes volt (1–6). A folytatásban Gáll lövése kerülte el a vendégek kapuját, Mánya a keresztlécre bombázott, majd Papp távoli löketénél kellett védenie Cârdei-nek. A 29. percben André S. megszerezte a negyedik gólját, majd Alan S. nyolcra növelte a United találatainak számát (1–8). Hétgólos hátrányban sem adta fel együttesünk, és egy kihagyott tízméteres mellett két Szabó-találatot is feljegyezhettünk (3–8). Küzdeni akarásból jelesre vizsgáztak a mieink, akik bátran és nyíltan játszottak a jobb játékerőt képviselő bajnokkal.

Teremlabdarúgó 1. Liga, rájátszás – 5. forduló: Sepsi-SIC–Galaci United 3–8 (1–5).

Sepsiszentgyörgy, Szabó Kati Sportcsarnok. Több mint 210 néző. Vezette: Robert Ciorbea, Bálint Attila. Sepsi-SIC: Papp–Fábián, Kanyó, Veress, Csog (cserék: Szabó, Vajna, Máthis, Szőcs, Gáll, Mánya, Kusztos, Király, Ráduly). Edző: Mánya Szabolcs. Galac: Cârdei–Araujo, Alan S., André S., Camara (cserék: Trișcă, Crișan, Crăciun, Cojocaru, Cireș, Mihai, Nastai, David, Tănăsilă). Edző: Eder Fabia­no. Sárga lap: Veress (26.), Kanyó (33.), illetve Crăciu (4.), Cojocaru (26.). Gólszerzők: Kanyó (4.), Szabó (34., 40.), illetve André S. (1., 11., 24., 29.), Alan S. (7., 30.), Crișan (18.), Cojocaru (19.).