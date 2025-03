31-én, vasárnap 19 órától Memetics (Sergiu Diţă rendezése, a bukaresti Nemzeti Táncközponttal közös mozgásszínházi előadás); április 2-án 19 órától Homérosz Odüsszeája nyomán: Aşteptându-l pe Ulise (Cristina Juncu rendezése, koncertszínházi előadás), április 3-án 19 órától Elise Wilk: De trec codrii (Eugen Gyemant rendezése).

TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi színház előadásai a Sepsi Theatre Show Case keretében: 29-én, szombaton 19 órától a nagyteremben W. Shakespeare: A vihar, rendező Bodó Viktor; április 1-jén 19 órától a nagyteremben, színpadra épített nézőtérrel Friedrich Dürrenmatt: Angyal szállt le Babilonba, rendező: Bocsárdi László.

M STUDIO. A sepsiszentgyörgyi mozgásszínház március 29-én, szombaton 19 órától a Háromszék Táncstúdióban Six out of Seven című produkcióját játssza, koreográfus: Eoin Mac Donn­cha – a Sepsi Theatre Show Case keretében (időtartam: 75 perc, szünet nélkül).

JEGYEK kaphatóak a sepsiszentgyörgyi városi szervezőirodában, az Andrei Mureşanu Színház jegypénztáránál, valamint online a biletmaster.ro és az eventim.ro honlapon.

Óraátállítás

Kezdődik a nyári időszámítás: március 30-án, vasárnap hajnalban 2 órakor 3 órára kell előreállítani az órát, így egy órával kevesebbet alszunk.

Könyvbemutó

A KÖPEC PATAKÁTÓL AZ INN FOLYÓIG című, Benedek Pál székely határőr verses naplóját tartalmazó, a Zalánpatak Falumúzeumért Egyesület kiadásában megjelent kötetet mutatják be ma 18 órától a szörcsei imateremben, majd azt követi az 1918–1919-es Szörcsei Székely Hadosztály Bajtársak Egyesülete 107 éves zászlójának az avatása.

Mozi

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház mai műsora: 16.15-től Hófehérke (magyarul beszélő), 16.30-tól A Diótörtő és a Varázsfuvola (románul beszélő), 18.15-től Véletlenül írtam egy könyvet (magyar családi játékfilm), 18.30-tól Making of (román feliratos, a Francia Filmfesztivál keretében), 20.15-től Hogyan tudnék élni nélküled? (magyar zenés vígjáték), 20.45-től Fekete táska (román feliratos); szombaton: 11 órától Hófehérke (magyarul beszélő), 11.15-től A Diótörtő és a Varázsfuvola (románul beszélő), 16 órától Véletlenül írtam egy könyvet (magyar családi játékfilm), 16.30-tól Hófehérke (románul beszélő), 18 órától Hogyan tudnék élni nélküled? (magyar zenés vígjáték), 18.30-tól Boldogok a sajtkészítők (román feliratos, a Francia Filmfesztivál keretében), 20 órától A melós (román feliratos), 20.15-től Futni mentem (magyar romantikus vígjáték); vasárnap: 11 órától Áradás (beszéd nélküli), 11.15-től A Diótörő és a Varázsfuvola (románul beszélő), 16 órától Véletlenül írtam egy könyvet (magyar családi játékfilm), 16.15-től Mágikus állatok iskolája 2. – Rejtélyes gödrök (románul beszélő), 18 órától Hogyan tudnék élni nélküled? (magyar zenés vígjáték), 18.30-tól A son image (román feliratos, a Francia Filmfesztivál keretében), 20 órától Monsieur Aznavour (román feliratos), 20.30-tól Fekete táska (magyarul beszélő).

Hitvilág

ALZHEIMER KÁVÉZÓ. A Diakónia Keresztyén Alapítvány Alzheimer kávézójának eseménye ma 17 órától kezdődik a sepsiszentgyörgyi Szilvássy Carola Szeretetotthon nagytermében. Téma: Alzheimer kávézó a kór jobb megértéséért. Sok minden feledésbe merül, de az érzések átélése, emléke marad! Házigazda: Vetró-Bodoni Enikő szocális munkás, mentálhigiénés szakmeber.

VIRRASZTÁS. A sepsiszentgyörgyi Krisztus Király-plébánia altemplomában ma 22 órától kezdődik a nagyböjti virrasztás, mely szombat reggel a 6.30-kor kezdődő szentmisével ér véget.

ÖNSEGÍTŐ CSOPORT. Szombaton 10.30-tól 12 óráig Kurta Fruzsina pszichológus a sepsiszentgyörgyi unitárius egyház melléképületében az Elengedéseink önleltáros csoportba várja az érdeklődőket.

VÁR RÁD! A Sepsiszentgyörgyi III. Belvárosi Református Egyházközségben március 29-én, szombaton 17 órától rendezik meg az IKE és az Erdélyi Református Egyházkerület Vár Rád! című ifjúsági találkozóját és keresztyén zenefesztiválját. Az alkalmon igét hirdet ft. Kolumbán Vilmos József, az Erdélyi Református Egyházkerület püspöke. A zenei szolgálatot a Fundamentum, az Életrevaló és a Messzehangzó zenekar végzi. Az esemény után szeretetvendégségre várják a résztvevőket.

ISTENTISZTELET BACH KORÁLOK ÉNEKLÉSÉVEL. Szörcsén a református imateremben március 30-án, vasárnap 11 órától az istentiszteleten a Bach Mindenkinek Fesztivál részeként a nagy német zeneszerző koráljai hallhatóak. Adománygyűjtésre lesz lehetőség a kárpátaljai Irgalmas Sa­maritánus Református Gyermekotthon (Nagydobrony) javára. További információk a bachmindenkinek.hu hon­lapon.

Zene

AKADÉMIAI HANGVERSENY. Ma 18 órától az Árkosi Kulturális Központban (Zeneház, Olt utca 6. szám) Paul Pădureț hegedűművész és Kovács Hunor zongoraművész előadását hallhatják. Műsoron: Giuseppe Tartini, Ludwig van Beethoven, Franz Schubert, Tomaso Vitali, Fritz Kreisler és Maria Theresa von Paradis művei. Jegyeket előre is meg lehet vásárolni 20 lej értékben a központ székhelyén 9–15 óráig (tel.: 0267 373 651).

Online előadás a mesterséges intelligenciáról

A Sepsi TeleTár szervezésében ma 18 órától a sepsiszentgyörgyi Míves Ház előadótermében (Kós Károly utca 5A szám) A mesterséges intelligencia lehetőségei és veszélyei címmel tart online előadást Szemenyei Márton tanszékvezető, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem docense.

Röviden

PARNASSZUS IRODALMI KÖR. A márciusi meghívott Sei­ko Tanazaki, aki A japán modernizmus kelet és nyugat között a XIX. században címmel tart vetített képes előadást. A találkozóra március 29-én, szombaton 18 órától kerül sor a sepsiszentgyörgyi unitárius egyházközség tanácstermében. Várnak minden érdeklődőt.

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Sepsibodokon, hétfőn Oltszemen és Zalánban. Honlap: tega.ro.

ÁRAMSZÜNET. 29-én, szombaton 9–15 óráig Előpatakon és Hetében, 9–12 óráig Teleken; 31-én, hétfőn 9–17 óráig Felsőrákoson szünetel az áramszolgáltatás.

SUGÁSFÜRDŐI TENISZPÁLYA. A Sepsi ReKreatív megnyitotta a sugásfürdői teniszpályát. Keddtől vasárnapig 11–21 óráig várják az érdeklődőket. Pályafoglalás és eszközbérlés a 0745 395 753-as telefonszámon.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 22–6 óráig a Sajtó utcai Transfarm patika (0267 315 136) az éjszakai szolgálatos. Szombaton és vasárnap a bevásárlóközpontokban levő gyógyszertárakat is fel lehet keresni. Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Dr. Max (0752 168 734); hétfőtől a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089); Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), szombaton és hétfőn 9–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária gyógyszertár (0729 935 431) tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyör­gyön pénteken 14–19 és szombaton 9–14 óráig a Sport utca 9/5D alatti Dental Centrum fogászaton telefonos egyeztetés alapján (0743 455 556); szombaton és vasárnap 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.