Kormányátalakítás készül

Egészen biztosan lesz kormányátalakítás – nyilatkozta Marcel Ciolacu miniszterelnök, aki szerint már nem is havonta, hanem hetente értékelik ki a miniszterek tevékenységét.

Emil Hurezeanu külügyminiszter széke már inog. Fotó: Facebook / Ministerul Afacerilor Externe / Ministry of Foreign Affairs, Romania

A fő szempont a költségcsökkentő intézkedések és átszervezések üteme, de más okok is felmerülhetnek, a PNL által jelölt Emil Hurezeanu külügyminisztert már többször bírálta a kormányfő, erről ma tárgyal is Ilie Bolojan ügyvivő államfővel. A PSD-s Sorin Grindeanu közlekedésügyi tárcavezető széke azonban biztosnak látszik: Ciolacu a stabilitás előnyeit fejtegetve elmondta, hogy Németországban 17 éven keresztül működött a nagykoalíció, és a szállításügyi tárcát 16 éven át ugyanaz a miniszter vezette. Hozzátette: a szállításügyi minisztériumban levő stabilitás előnyei idehaza is megmutatkoznak. A jelenlegi kormány a 2024. decemberi választások után, alig három hónapja alakult meg.