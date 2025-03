Tavalyhoz képest jelentős mértékben csökkent Kézdivásárhely költségvetése: a 2024-es 164,8 millió lejhez képest idén 127,3 millió lejből gazdálkodik a város. A pénz több mint felét azonban idén is fejlesztésekre fordítják.

A tegnap megtartott testületi ülésen Kézdivásárhely tanácsa egyebek mellett megszavazta a város ez évi költségvetését is. A város idén közel 130 millió lejes büdzséből gazdálkodhat, az összeg oroszlánrészét európai uniós pályázatok és kormánypénzek teszik ki. Érdemes megjegyezni, hogy míg tavaly a kormánytól 68,4 millió lejt kapott a város, idén ez az összeg 25 millió lejre apadt. A város idei költségvetésének csökkenése azzal is magyarázható, hogy több pályázat lezárult. A büdzsé 56 százalékát fejlesztésre költik, a fennmaradó 44 százalékot pedig működésre tervezik fordítani.

A költségvetés főbb tételeit a következőkre költik: működési költségekre 12,5 millió lejt, banki kölcsön visszatérítésére 1,9 millió lejt, a tanügy 32 millió lejt kap, az egészségügy hétmillió lejből gazdálkodik, a sportra és kultúrára szánt tétel 16 millió lej. A szociális kiadásokra közel 12 millió lejt különítettek el, fejlesztésre több mint 21 millió lejt költenek, a köztisztaság és környezetvédelem majdnem hat­millió lejt emészt fel, az utak és utcák javítására pedig 15 millió lejt irányoztak elő.

Az önkormányzat összesen 68 millió lejt szán beruházásokra, ebből 26 millió lejt a tavaly vagy még azelőtt megkezdett munkálatok befejezésére, 45 millió lejt új beruházási tételekre fordítanak.

A jelentősebb beruházásoknál találjuk a polgármesteri hivatal épületének energetikai korszerűsítését, a 10-es Udvartérben található, az Incze László Céhtörténeti Múzeum részét képező melléképület felújítását, informatikai infrastruktúra kiépítését, lakások építését fiatalok számára, illetve szolgálati lakások építését egészségügyi és oktatási szakemberek számára. Az idei büdzsében szerepel a Manócska Napközi Otthon energetikai korszerűsítése, a DAC-tó szabadidőközponttá alakítása, kerékpár­út építése Kézdivásárhely és Szentkatolna, illetve Kézdivásárhely és Nyujtód között. Készülnek az Apor Péter Szaklíceum rehabilitációját, bővítését és felszerelését célzó beruházásra, munkagépeket vásárolnak a Helyi Közszolgálat részére, de a beruházások közt szerepel iskolatáborok fejlesztésére irányuló pályázati iratcsomó összeállítása és a fedett uszoda körüli tér rendezése is. Idén várhatóan véglegesülnek a Vigadó Művelődési Központ felújítási tervei, a munkálatok is megkezdődnek majd, és felújítják a Molnár Józsiás parkot is, az Orbán Balázs utcában pedig ANL-s tömbház építését kezdik meg.

Érdekes tételt képez a főtérrendezés részleges megkezdése: a munkálatok a kaszárnya előtt indulnak, amit a szökőkút rehabilitációja követ. Azt tervezik, hogy konténerszerű biciklitartókat vásárolnak a tömbházak közötti övezetekbe, emellett további bicikliutakat létesítenek a város területén.