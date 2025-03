Kiskertész program indul

A természettel való kapcsolat, az egészséges életmód, a fenntarthatóság, a közösségépítés elősegítésére Kiskertész programot indít a Sepsi Metropolisz Övezet (SMÖ) Sepsiszentgyörgyön és a környékbeli falvakban. Ezúttal nem helyi ötletről van szó: Hargita megyében a megyei önkormányzat működtet hasonlót, ott már négyezernél több kisiskolás kapcsolódott be.

Elsősorban nem a kütyüvilágból való menekülés a cél, mert a kütyüknek is megvan a maguk szerepe, csak az arányokat kell megtartani – jelentette ki Antal Árpád. Sepsiszentgyörgy polgármestere elmondta: ő maga is szívesen kertészkedik, és bár időnként érik csalódások, a sikerélmények mindig erősebbek, emellett kikapcsolódásnak is kiváló időtöltés a zöldben való tevékenykedés.

Magát a programot Zsigmond József várositanács-tag, az SMÖ 2024 végén megválasztott igazgatója ismertette. Elmondása szerint március 27-től április 11-ig lehet jelentkezni online, egyénileg vagy csoportosan; nem kötelező formális csoportot (például egy osztályközösséget) alkotni, hanem egy e célra összeállt csapat is benevezhet, sőt, annak tagjai külön-külön is. A Hargita megyei programhoz képest újdonság, hogy nem csak iskolásokat, hanem nagycsoportos óvodásokat is fogadnak.

Zsigmond József és Antal Árpád. A szerző felvétele

A jelentkezők nyolcféle vetőmagot kapnak (retek, saláta, cukkini, murok, spenót, cékla, zöldborsó, uborka), amelyet az óvoda vagy az iskola udvarán, de bármelyik olyan rokon vagy ismerős kertjében is elültethetnek, aki a Sepsiszentgyörgy metropoliszövezetéhez tartozó falvakban él (Sepsibükszádtól le Aldobolyig, illetve a Kökösig, Uzonig, Rétyig, Maksáig terjedő területen); a tömbházak közötti zöldövezetekben azonban nem lehet kertészkedni. A programban a tanfelügyelőség, a mezőgazdasági képzést is nyújtó Sapientia tudományegyetem és az agrárhivatal is partner, ezek tagjaiból alakul majd meg az elbírálóbizottság, amely díjazza a legügyesebb kiskertészeket, és szakmai tanácsadással is segíti őket.

A kertészkedőktől fényképes és írásos beszámolókat kér a zsűri, amely a termés mellett a kiskert esztétikáját is pontozza majd. A csoportos kiskertészek 2500, 2000 és 1500 lejes, az egyéniek 2000, 1500 és 1000 lejes díjakat kapnak majd. A program szeptember 11-ig tart, a tanintézmények udvarán levő veteményesek esetében a nyári vakációban való gondozást is meg kell oldani – magyarázta Zsigmond József. Azt is elmondta: Hargita megyében sikeresnek bizonyult a kezdeményezés, egyik fontos eredménye, hogy sok diák kezdett zöldséget fogyasztani a „saját” termeléséből.