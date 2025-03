Dorinel Munteanu vezetőedző vereséggel mutatkozott be a Sepsi OSK kispadján, miután a sepsiszentgyörgyi csapat pénteken hazai környezetben 2–0-ra kikapott az FC Hermannstadt együttesétől a SuperLiga alsóházi rájátszásának második fordulójában. A székelyföldi alakulat számára a lehető legrosszabbul kezdődött a playout, hiszen a második hazai mérkőzésén is alulmaradt.

A bátran kezdő háromszéki csapat már az 5. percben vezetést szerezhetett volna, viszont Marius Coman estében a kifutó kapusba lőtt. Ezt követően a vendégek is veszélyeztettek, Cristian Neguț lehetőségét magához ölelte Niczuly Roland, a 12. percben pedig a tizenegyespontra mutatott a játékvezető, mivel úgy ítélte meg, hogy Sherif Kallaku szabálytalankodott Neguț ellen, azonban a videobíró segítségével érvénytelenített döntését. A folytatásban Denis Haruț szabadrúgását fogta Cătălin Căbuz, aztán a 23. percben előnybe kerültek a vendégek: Neguț pontrúgását követően Niczuly óriásit hibázott, ezt kihasználva Ionuț Stoica a hálóba gurított (0–1). Később Mino Sota löketét kiütötte a nagyszebeni hálóőr, míg a másik oldalon Aurelian Chițu kísérleténél mentett bravúrral a székelyföldi kapus. A ráadásban Marius Măldărășanu együttese ismét betalált, Alessandru Murgia 25 méterről a keresztléc alá továbbított (0–2).

Szünet után összeszedettebb játékkal rukkoltak elő a házigazdák, akik többször is közel jártak a szépítéshez: a 47. percben Kallaku lövése a felső lécet súrolta, kisvártatva Florin Ștefan közeli próbálkozása volt pontatlan, majd Dino Skorup megpattanó lehetősége ment mellé. A második félidőben az ellentámadásokra berendezkedő Hermannstadt többször meglepte ellenfele védelmét, ellenben Niczuly védte Tiago Gonçalves két lehetőségét és Antoni Ivanov kísérletét. A cserék sem adtak új lendületet, a Sepsi OSK a folytatásban is kapkodva és pontatlanul támadott, így elúszott a pontszerzés esélye, ráadásul a hajrához közeledve a szurkolótábor kritizáló hangvételű rigmussal minősítette a piros-fehér mezesek teljesítményét. A nagyszebeni alakulat februárhoz hasonlóan, ismét három ponttal távozott Háromszékről, míg a sepsiszentgyörgyi gárda a második meccsét is elvesztette az alsóházi rájátszásban.

SuperLiga, alsóházi rájátszás, 2. forduló: Sepsi OSK–FC Hermannstadt 0–2 (0–2).

Sepsiszentgyörgy, Sepsi OSK Aréna, mintegy 3000 néző. Vezette: Horațiu Feșnic (Kolozsvár). Sepsi OSK: Niczuly – Oteliță, Haruț, Niňaj, Ștefan (Skorup, 75.) – Kallaku (El Sawy, 56.), Matei (Drăghiceanu, 71.), Mino (Debeljuh, 75.) – Nešković, Oberlin, Coman (Dumitrescu, 56.). Vezetőedző: Dorinel Munteanu. Hermannstadt: Căbuz – Balaure, Căpușă, Io. Stoica, Bejan (Găman, 89.), Gonçalves – Popescu (Ia. Stoica, 65.), Ivanov, Murgia – Neguț (Buș, 75.), Chițu (Biceanu, 65.). Vezetőedző: Marius Măldărășanu. Gólszerzők: Io. Stoica (23.), Murgia (45+2.). Sárga lap: Haruț (29.), Oberlin (78.), illetve Bejan (43.), Neguț (53.).

További eredmény, playout, 2. forduló: Unirea Slobozia–FC Petrolul Ploiești 0–0.

A playoff rangsora:

1. CFR 1 0 0 3–1 30

2. Craiova 1 0 0 3–0 29

3. FCSB 0 1 0 3–3 29

4. Dinamo 0 0 1 1–3 26

5. Kolozsvár 0 0 1 0–3 26

6. Rapid 0 1 0 3–3 24

A playout rangsora:

1. Hermannstadt 1 1 0 3–1 25

2. Petrolul 0 1 1 0–2 21

3. Sepsi OSK 0 0 2 1–4 21

4. Arad 1 0 0 2–0 20

5. Botoșani 1 0 0 2–0 19

6. Farul 0 1 0 0–0 19

7. Jászvásár 0 1 0 0–0 17

8. Oțelul 0 0 1 0–2 16

9. Slobozia 0 2 0 1–1 15

10. Buzău 1 0 0 2–1 13

A sepsiszentgyörgyi csapat legközelebb idegenben játszik a SuperLiga alsóházi rájátszásában. A harmadik fordulóban Dorinel Munteanu legénysége április 4-én, pénteken 20.30-tól az FC Petrolul Ploiești vendégeként lép pályára.