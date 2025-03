Április 5-én, szombaton 19 órától (bemutató) és 6-án, vasárnap 19 órától a Cimborák Bábstúdióban József Attila Szabad ötletek jegyzéke nyomán: Determinált – Pignitzky Gellért önálló elő­adása (korhatár: 18 éven felülieknek).

ANDREI MUREŞANU SZÍNHÁZ. A sepsiszentgyörgyi román színház a Sepsi Theatre Show Case részeként a következő előadásokat játssza: ma 19 órától Memetics (Sergiu Diţă rendezése, a bukaresti Nemzeti Táncközponttal közös mozgásszínházi előadás); április 2-án, szerdán 19 órától Homérosz Odüsszeája nyomán: Aşteptându-l pe Ulise (Cristina Juncu rendezése, koncertszínházi előadás), április 3-án, csütörtökön 19 órától Elise Wilk: De trec codrii (Eugen Gyemant rendezése).

SZŰCS NELLI ÖNÁLLÓ ESTJE. Fedák Sári (1879–1955) a magyar színjátszás legnagyobbjai közé tartozott, igazi primadonna volt, akit nemcsak Pesten ünnepeltek, hanem külföldön is, fellépései során eljutott Bécsbe, Berlinbe, Párizsba, Londonba és New Yorkba is. Életéről Szűcs Nelli színésznő, a budapesti Nemzeti Színház Jászai-díjas, Érdemes és Kiváló Művésze készített egyéni előadást, melyet a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet és a Carola Egyesület közreműködésével a Tamási Áron Színház nagytermében is bemutat április 3-án, csütörtökön 19 órától és április 4-én, pénteken 12 órától. Rendező: Dávid Zsuzsa és Szűcs Nelli.

JEGYEK kaphatóak a sepsiszentgyörgyi városi szervezőirodában, az Andrei Mureşanu Színház jegypénztáránál, valamint online a biletmaster.ro és az eventim.ro honlapon.

KOVÁSZNA. Az ötödik bérletes előadás Kovásznán a Városi Művelődési Házban április 1-jén, kedden 19 órától: Liselotte és a május – a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház vendégjátéka, rendező: Harsányi Zsolt. Szabadeladásban is lehet jegyet vásárolni 30 lejért. Jegyek elővételben a jegypénztárban 8–15 óráig (telefon: 0762 674 516).

Tánc

HÁROMSZÉK TÁNCSZÍNHÁZ. Április 11-én, pénteken 19 órától a Háromszék Tánc­stúdióban új előadás bemutatóját tartják. A Tükör című új néptáncszínházi előadás ifj. Zsuráfszky Zoltán rendezésében kerül színre, a premiert követően pedig április 14-én, hétfőn és 15-én, kedden 19 órától lesz újra látható. ♦ Április 16-án, szerdán 19 órától a Háromszék Táncstúdióban: Ritka magyar – az Udvarhely Néptáncműhely vendégelőadása. A Háromszék Táncszínház előadásaira és az Udvarhely Néptáncműhely vendégjátékára jegyek a központi jegyirodában kaphatók. A jegyiroda nyitvatartási rendje: hétfőn, kedden és szerdán 8–16, csütörtökön 8–17, pénteken 8–15 óráig, valamint előadás előtt egy órával. Telefonos helyfoglalás: 0267 312 104.

Mozi

VÁLTOZÁS A JEGYVÁSÁRLÁSNÁL. Április 1-jétől a honlap karbantartási munkálatai miatt a sepsiszentgyörgyi Művész mozi oldalán nem lesz lehetőség online jegyvásárlásra, a jegyek kizárólag a mozi pénztárában válthatóak ki nyitvatartási időben. Helyfoglalásra azonban a karbantartás ideje alatt is van lehetőség, legtöbb 4 helyet lehet online foglalni (a jegyeket mindenképp személyesen a pénztárnál kell kiváltani legkésőbb 40 perccel a film kezdése előtt). A jegypénztár 10–13 és 15–21 óráig tart nyitva; telefonos helyfoglalás (a nyitvatartási idő alatt): 0787 526 102.

MŰVÉSZ MOZI. A sepsiszentgyörgyi filmszínház ma zárva tart. A keddi műsor: 16.30-tól Hófehérke (magyarul beszélő) és románul beszélő, 18.30-tól Véletlenül írtam egy könyvet (magyar családi játékfilm) és A brutalista (magyar feliratos), 20.30-tól Hogyan tudnék élni nélküled? (magyar zenés vígjáték); szerdán: 16.15-től Mágikus állatok iskolája 2. – Rejtélyes gödrök (magyarul beszélő), 16.30-tól Hófehérke (románul beszélő), 18.15-től Hogyan tudnék élni nélküled? (magyar zenés vígjáték), 18.30-tól Ki hitte volna (román feliratos), 20.15-től Futni mentem (magyar romantikus vígjáték) és Tell Vilmos (magyar feliratos); csütörtökön: 16.15-től Paddington Peruban (magyarul beszélő), 16.30-tól Mágikus állatok iskolája 2. – Rejtélyes gödrök (románul beszélő), 18.15-től Véletlenül írtam egy könyvet (magyar családi játékfilm), 18.30-tól Fekete táska (magyarul beszélő), 20.15-től Futni mentem (magyar romantikus vígjáték), 20.15-től Queer (román feliratos).

Zene

LÉCFALVA. Járom az utam... (Azok a 60-as évek) című előadásával lép fel április 5-én, szombaton 19 órától Lécfalván a kultúrotthonban a szentivánlaborfalvi Székely István Dalkör.

AFRIKORA KVARTETT-EST. Africora Lamine, Lantos Zoltán, Hamadou Same és Malick Samb – egy est, ahol a hagyomány, a mozgás és a közösségi élmény egyesül az afrikai zene varázsával. Helyszín és időpont: április 27-én 20 órától Sepsiszentgyörgyön a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében. Jegyár: 50 lej (készpénz), kapható a központi jegyirodaban.

RÁKÁSZ GERGELY Lords of the Organ – Classic Love című lemezbemutató koncertje május 16-án 19 órától hallható a sepsiszentgyörgyi Gyöngy­virág utcai református templomban. Jegyár: 55 lej (készpénz), megvásárolható a központi jegyiro­dában.

Tortoma Önképzőkör

Április 1-jén, kedden 19 órától a Baróti Művelődési Ház Bodosi Dániel-termében A gondviselés hatalma – 150 éve hunyt el Kriza János unitárius püspök, költő, néprajzkutató, az MTA tagja címmel Fekete Levente unitárius lelkész (Nagyajta) tart vetített képes előadást. Házigazda: Demeter Zoltán művelődésszervező.

Haza.Úton rajzpályázat

A Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület a kovásznai Kádár László Képtárral együttműködve fennállásának 35. évfordulója alkalmából országos rajzpályázatot hirdetett Haza.Úton címmel. A verseny célja, hogy az V–XII. osztályos diákok műveiken keresztül fejezzék ki, mit jelent számukra az „út” és a „haza” fogalma. A téma szabadon értelmezhető, lehet belső vagy külső utazás, az otthonról való gondolkodás vagy akár Kőrösi Csoma Sándor kalandos életútjának megidézése. A pályázók szabadon választhatják meg az alkalmazott technikát, a maximális méret A3, 2 cm-es kerettel. A kép hátoldalán fel kell tüntetni a mű címét, a pályázó nevét, életkorát, iskoláját, felkészítő tanára nevét. A műveket postán várják április 4-ig (postai bélyegző dátuma) a következő címre: Kovásznai Városi Művelődési Ház, 1918. december 1. utca 1. szám, 525200 Kovászna, Kovászna megye (a borítékra feltüntetve: „Rajzpályázat”). A beküldött alkotásokat Vetró András szobrászművész és Deák Barna festőművész bírálja el; a fődíj egy 1300 lej értékű részvételi lehetőség az Udvartér Alkotótáborban, amelyet augusztus 5–17. között Lázárfalván rendeznek. Eredményhirdetés és kiállítás április 10–12. között Kovásznán a 35. Csoma Napok rendezvénysorozat keretében. (b. j.)

Röviden

LOMTALANÍTÁS. A Tega Rt. régi bútorokat, gumiabroncsokat, elektronikai hulladékokat, régi ruhákat szállít el ma Oltszemen és Zalánban, kedden Kálnokon és Sepsikőröspatakon, szerdán Sepsikőröspatakon, csütörtökön és pénteken Sepsibükszádon.

ÁRAMSZÜNET. Ma 9–17 óráig Felsőrákoson szünetel az áramszolgáltatás.

HOSSZABBÍTOTT NYITVATARTÁS. Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatalának Közpénzügyi Igazgatósága ma hosszabbított órarenddel működik: 8–18 óráig tart nyitva.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 22–6 óráig a Sajtó utcai Transfarm patika (0267 315 136) az éjszakai szolgálatos. Kézdivásárhelyen ma a 22-es udvartéri Dona (0372 407 089) gyógyszertár tart nyitva.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (0267 708 465) fogadják a sürgősségi eseteket.

Tavaszi vásár Erdővidéken

Április 12-én, szombaton 10 órától Barót Város Önkormányzata és a Baróti Művelődési Ház tavaszi vásárt szervez a Béke utcai piacon erdővidéki kézművesek és kistermelők számára. Kérik az árusokat, akik részt szeretnének venni a rendezvényen, jelentkezzenek a baróti polgármesteri hivatalban Jakab-Domokos Elzánál (telefon: 0727 327 909). Ugyanakkor kérik mindazokat az erdővidéki énekeseket és zenészeket, illetve kórusokat és tánccsoportokat, akik/amelyek szívesen bemutatnák műsorukat, jelezzék a baróti művelődési háznál Nagy-Kopeczky Annamáriánál (telefon: 0740 780 353).