A Kézdivásárhelyi SE ezüstéremmel, míg a Sepsi-SIC az ötödik helyen fejezte be a női kosárlabda 1. Liga mostani kiírását, miután az elmúlt hét végén Alexandrián és a megyeszékhelyi Szabó Kati Sportcsarnokban tartották meg a másodosztályú pontvadászat két döntőtornáját. A kék-fehérek a tegnapi fináléban 72–66-ra kikaptak az alapszakaszt is megnyerő Alexandriától, míg a zöld-fehérek szintén tegnap szoros csata végén 79–71-re győzték le a Nagyváradi CSU alakulatát a háromszéki viadal utolsó helyosztóján.

Az elmúlt hét végén a másodosztályos pontvadászat legjobb négy csapata az alexandriai városi sportcsarnokban harcolt a 2024–2025-ös idény bajnoki címéért, a mezőnyben pedig ott volt a Kézdivásárhelyi SE is. A szombati nyitómérkőzésen a házigazdák 76–50-re győzték le a Bukaresti Sportul Studențesc csapatát, és ezzel bejutottak a fináléba. A másik elődöntőben a spanyol Claudio Garcia Morales által felkészített KSE a Prahova Megyei SK együttesével csatázott. A találkozót a pályaválasztó ploiești-i gárda kezdte jobban, ám az ötödik percben a céhes városi lányok átvették a vezetést, amit már az utolsó dudaszóig ki sem engedtek a kezükből. Az első negyed után 10–18 volt az állás, a nagyszünetre pedig 23–39-re alakult az eredmény. A térfélcsere után is a felső-háromszékiek akarata érvényesült a pályán, és a kék-fehérek 79–45-ös diadal után jutottak be a döntőbe. Pontszerzőink: Biszak 15, Zoller 8, Lénárt 4, Bade 9, Simpson 21, Bartók 4, Tuchiluș 18. A tegnapi finálé sajnos rosszul indult a mieink számára, akik 19–9-re veszítették el az első negyedet, a másodikban pedig az Alexandria tovább növelte előnyét (39–24). A fordulás után magukra találtak a kézdivásárhelyiek, és bár megnyerték a pontdús harmadik szakaszt, mégis hétpontos hátrányból várták az utolsó játékrészt (58–51). Ebben is kiélezett csata zajlott a pályán, de lányaink nem tudták behozni lemaradásukat, és végül 72–66 arányban kikaptak és ezüstéremmel vigasztalódtak. Pontszerzőink: Biszak 17, Bade 10, Simpson 25, Bartók 2, Tuchiluș 12.

Sepsiszentgyörgyön az 5–8. helyért harcoltak a csapatok, a szombati játéknap első meccsén a Nagyváradi CSU 77–61-re győzte le a Jászvásári Polit, míg a házigazda Sepsi-SIC az első félidőben mutatott remek játékának köszönhetően 69–60-ra dia­dalmaskodott a Temesvári Poli ellen. A zöld-fehérek pontszerzői: Holló 8, Mikes 14, Tusa 4, Belegante 15, Nemes 15, Péter 3, Toma 10. A két győztes tegnap az 5. pozícióért kiírt helyosztón mérkőzött meg egymással. A nagyváradiak hiába vezettek az első percekben, a szentgyörgyi lányok négypontos előnyével ért véget az első negyed (12–16). A másodikban a partiumiak irányították a szoros küzdelmet, és kétpontosra faragták le hátrányukat (33–35). A fordulást követően is ádáz csata zajlott, és Nedeljko Lazić lányai, ha minimálisan is, de növelni tudták a két csapat közötti különbséget (54–57). A zárónegyedben is kiélezett volt a küzdelem, ám a Sepsi-SIC végül 79–71-re győzött, és az ötödik helyen fejezte be az 1. ligás bajnokságot. Pontszerzőink: Holló 1, Mikes 19, Tusa 4, Belegante 23, Nemes 23, Toma 9.

A női kosárlabda 1. Liga 2024–2025-ös idényének végeredménye: 1. Alexandria, 2. Kézdivásárhelyi SE, 3. Bukaresti Sportul Studențesc, 4. Prahova Megyei SK, 5. Sepsi-SIC, 6. Nagyváradi CSU, 7. Temesvári Poli, 8. Jászvásári Poli, 9. Temesvári CSU.