Az Ilie Bolojan ideiglenes államfő által első ízben összehívott nemzetbiztonsági testület elsősorban az ukrajnai háború fejleményeit és az Amerikai Egyesült Államok által kezdeményezett béketárgyalások perspektíváit elemezte. Az ülésről kiadott közlemény megállapítja: Romániának van a leghosszabb szárazföldi és tengeri határa Ukrajnával, ilyenként közvetlenül érdekelt a háború lezárásában, Ukrajna európai integrációja folytatásában.

Románia továbbra is támogatja Ukrajnát, álláspontja szerint a tűzszünetet olyan békének kell követnie, amely erős biztonsági garanciákat nyújt Ukrajnának és elrettenti Oroszországot bármilyen jövőbeli agressziótól. Bukarest szerint a béketárgyalásokról nem hiányozhat sem Európa, sem Ukrajna. Románia egyetért azzal, hogy az európai országoknak az eddigieknél nagyobb szerepet kell vállalniuk az európai béke megőrzésében, és a maga részéről kész is fokozatosan, az európai alapokat felhasználva növelni védelmi kiadásait. A CSAT fel is hatalmazta a védelmi minisztériumot egy új, könnyű korvett beszerzésére és a román hadiflotta korszerűsítésének folytatására.

A CSAT közleménye ugyanakkor kiemeli: Romániának sürgős, kezdeményező lépéseket kell tennie annak érdekében, hogy erősítse kétoldalú együttműködését legfőbb stratégiai partnerével, az Egyesült Államokkal.