Szombaton és vasárnap a bukaresti Ioan Soter Atlétikaterem adott otthont az U13-as és U14-es korosztály fedett pályás országos bajnoki döntőjének, amelyen két megyeszékhelyi klub öt sportolója is rajthoz állt.

A kétnapos fővárosi erőpróbán a Sepsiszentgyörgyi MSK (edző: Laura Ioana Piruşcă) színeiben Holló Vivien tette próbára magát, aki az U14-es korosztályban két érmet is nyert. Atlétánk remek teljesítménnyel 200 méteren a legjobb idővel győzedelmeskedett (27.27 mp), míg 60 méteren harmadik lett (8.43 mp). A Sepsi ISK (edző: Révész Katalin, Horovitz Hanna) négy sportolóval vett részt az országos bajnokság döntőjén, atlétáink pedig hét számban is érdekeltek voltak. Az U13-as korcsoportban induló sportiskolások közül Muntyán Ivett tizedik lett 800 méteren (2:51.31 perc), míg 200 méteren a tizenkettedik legjobb időt érte el (31.89 mp). Csapattársai közül Nagy Nóra ötödikként végzett az 1500 méteres számban (5:33.62 perc), Baki-Jákó Apor 1500 méteren ötödik (5:21.59 perc) és 800 méteren a hatodik helyen zárt (2:36.09 perc), míg Sándor Csaba a kétkörös számban ötödikként ért célba (2:36.09 perc) és az 1500 méteres próbát a nyolcadik helyen fejezte be (5:31.72).

Eredmények: * 200 m: 1. Holló Vivien 27.27 mp, 2. Andreea Iris Croitoru (Vâlcea SK) 27.72 mp, 3. Maya Gabriela Borșa (Jászvásári AtletIS) 28.95 mp * 60 m: 1. Ines Maria Șerban (Bukaresti Rapid) 8.34 mp, 2. Maria Botiz (Nagybányai Marta SK) 8.42 mp, 3. Holló Vivien 8.43 mp. (tibodi)