Lemondta idei erdélyi látogatását Károly király

III. Károly király két külföldi vakációját is lemondta, miközben továbbra is rákkezelés alatt áll – írja a The Sun alapján a G4Media.

Elállt attól, hogy feleségével, Kamilla királynéval elutazzon egy afrikai gyógyfürdőbe, valamint lemondta szokásos éves erdélyi pihenését is.Jelenleg vidéki rezidenciáján, Highgrove-ban pihen, miután csütörtökön kórházba szállították a kezelése mellékhatásai miatt.

„Károly szorgalmas uralkodó, de szüksége van és meg is érdemel olykor egy kis pihenést. Sajnálatos, hogy nem tudott Kamillával elutazni, mivel azt remélték, hogy együtt élvezhetnek egy jól megérdemelt kikapcsolódást. Imádja Romániát, és minden évben izgatottan várja a látogatást, de az túl sok sétával járt volna, amit jelenleg nem tud vállalni” – mondták a brit lapnak a királyi udvarhoz közel álló források.

A Buckingham-palota közölte, hogy nem kommentálja a királyi család tagjainak magánéleti programjait. A palota azonban ragaszkodik hozzá, hogy a király képes lesz április 7-én állami látogatásra Olaszországba utazni, ugyanakkor Károly és Kamilla nem találkozik Ferenc pápával a pápa gyenge egészségi állapota miatt.