Újítást vezetett be a hulladékgazdálkodással foglalkozó Gosp-Com Kft., ezentúl telefonos üzenetben is értesíti ügyfeleit a számlázással kapcsolatos tudnivalókról. A rendszert tegnap élesítették.

„Mostantól SMS-ben is értesítjük ügyfeleinket a havi számlákról, fontos információkról és gyűjtési kampányainkról. Így minden lényeges információ gyorsan és kényelmesen juthat el Önhöz” – szól a cég felhívása. A telefonon kapott üzenetekre az ügyfeleknek nem kell válaszolniuk. Ez egy új szolgáltatás, amely eljuttatja a lakossághoz a naprakész információkat. „A nyolcezer ügyfelünk körülbelül 75 százalékának van meg a telefonszáma, de az adatbázisunkat folyamatosan bővítjük. A rendszer nemcsak a számlázásról, de az elfelejtett, ki nem fizetett tartozásokról is értesítést küld, ugyanakkor ezen tudunk lomtalanítási és más jellegű akciókat is gyorsan népszerűsíteni” – mondotta érdeklődésünkre Zonda Balázs, a cég igazgatója.

Korábban, 2021-ben a cég bevezette az online fizetési rendszert is, így a számlákat regisztrációt követően a cég honlapján (www.gosp-com.ro) is lehet fizetni, ezzel a lehetőséggel viszonylag sokan élnek, 1400 személy regisztrált. „Figyelemre méltó, hogy múlt év decemberétől ötven százalékkal nőtt meg az online fizetők aránya. Aki nem regisztrált, az továbbra is kapja a papír alapú számlát, de kérés esetén mindenkinek kibocsátjuk. Mintegy kilencszáz céggel vagyunk szerződéses viszonyban, legtöbbjük továbbra is papíron kéri a számlát, mert az e-számlázással kapcsolatosan vannak fennakadások, van, hogy esetleg a könyvelő fér csak hozzá a rendszerhez vagy a tulajdonos” – tette hozzá a cég vezetője.