A bajnoki bronzérmes Sepsi-SIC tizenegy győzelemmel és három vereséggel a második helyen zárta a női kosárlabda Nemzeti Liga jelen idényének alapszakaszát és az Agronómia Bukarest elleni kettős győzelemmel jutott be az elődöntőbe. Holnapi ellenfele, az Aradi FCC tíz sikert és négy kudarcot könyvelt el a pontvadászat első szakaszában, a harmadik Maros-partiak pedig ugyancsak kettős diadallal abszolválták a Kolozsvári U csapatával szembeni negyeddöntőt.

Szombaton a 49. egymás elleni mérkőzését játssza a Sepsi-SIC és az Aradi FCC, a zöld-fehérek eddig 33, míg az aradiak 15 győzelemnek örvendhettek. A mostani szezonban már kétszer csatáztak az alakulatok: tavaly októberben a Sepsi-SIC 68–50-re nyert idegenben, a januári visszavágót pedig 67–56-ra hozták Zoran Mikes lányai. Az együttesek a 2023–2024-es szezon elődöntőjében is találkoztak: kosarasaink itthon 86–79-re elveszítették az első meccset, majd Aradon 66–55-re megnyerték a másodikat, ám a mindent eldöntő harmadik, szentgyörgyi erőpróbán 72–63-ra kikaptak. Ezt követően az Aradi FCC ezüst-, míg a Sepsi-SIC bronzéremmel fejezte be a Nemzeti Liga előző kiírását.

„Nagyon fizikális mérkőzésre számítunk az Arad ellen. Februárban komoly erősítésen estek át, hiszen új edző és új kosárlabdázók érkeztek hozzájuk, így nagyon fel kellett készülnünk ellenük. Hosszabb a kispadjuk, így az edzőjük jobban tudja majd forgatni a játékosokat. A tavaly is ellenük vívtuk az elődöntőt, akkor sajnos veszítettünk. Mi, a szakmai stáb már elfelejtettük azt a párharcot, tanultunk a hibáinkból, most pedig a szombati meccsre összpontosítunk. Nem kell fölösleges nyomás alá helyezni a lányokat, nekünk most az a fontos, hogy percről percre, negyedről negyedre és mérkőzésről mérkőzésre haladjunk előre” – nyilatkozta Samoilă Zoltán, a Sepsi-SIC másodedzője.

Az elődöntők szombati mérkőzései: Sepsi-SIC–Aradi FCC (19 óra), Târgoviște–Bukaresti Rapid (19 óra).